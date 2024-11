A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta A Justiça

Saiba lutar pelos seus sonhos e não caia mais em frustrações que o deixam desanimados. Você deve descobrir suas capacidades e não se deixar afetar por calunias; pessoas podem acusar você de algo, saiba se prevenir.

Capricórnio – Carta Os Amantes

Momento de colocar planos em prática, especialmente no amor e em assuntos que o mantém inspirados de alguma forma. Lembre-se de se fortalecer para agir e não apenas ficar em idealizações.

Aquário – Carta O Louco

Hora de ser mais responsável e decidido para não descuidar de coisas importantes em sua vida, como trabalho e relações. Tenha cuidado com pessoas imaturas que prometem comprometimento, mas no final não farão isso.

Peixes – Carta A Sacerdotisa

Encontros importantes acontecem e tendem a trazer revelações sobre a vida amorosa. Um movimento que mostrará uma conexão a longo prazo e que pode ser firmada em pilares firmes.