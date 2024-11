Tenha mais energia durante o treino com este delicioso smoothie de abacate e leite de amêndoa

O abacate é uma fruta amada por diversas pessoas. Com sabor suave e levemente adocicado, é bastante versátil e pode ser usado no preparo de receitas doces e salgadas, como guacamoles, mousses, vitaminas, smoothies, entre outras delícias.

ANÚNCIO

Contudo, o que muita gente provavelmente não sabe é que, um smoothie de abacate, quando feito com os componentes certos, é capaz de se transformar em uma excelente solução natural para dar aquela energia durante o treino.

Por isso, se você quer ganhar energia para realizar atividades físicas, principalmente aos domingos, abaixo mostramos como preparar um delicioso smoothie a base de abacate, leite de amêndoa e mel que pode ajudar.

Segundo o portal Soy Carmín – onde a receita foi extraída – uma revisão da Critical Reviews in Food Science and Nutrition revelou que o abacate possui ácidos graxos, proteínas e vitamina E, propriedades que serão aliadas aos nutrientes do leite de amêndoa para obter energia extra na rotina. Agora, confira a receita completa:

Ingredientes

- ½ abacate maduro

- 1 copo de leite de amêndoa (200 ml)

- 1 colher de sopa de mel (25)

Modo de preparo

Primeiro, extraia a polpa do meio abacate. Em seguida, coloque-a no liquidificador junto com o leite de amêndoa e deixe bater por alguns instantes. Depois de obter um smoothie cremoso, sirva e adoce com a colher de mel. Beba com o estômago vazio ou como parte de um lanche.