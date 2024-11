As mensagens deste sábado para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as mensagens deste sábado (2) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

ANÚNCIO

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

A carta da Torre do tarot alerta para não temer as tempestades, pois elas indicam que estará passando por dores de crescimento. No entanto, é importante prestar atenção às áreas mais frágeis da sua vida, pois são exatamente essas que precisarão de seu cuidado.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

O tarot de hoje sugere que, provavelmente, a Vida lhe dará outra chance de alcançar o bem-estar. No entanto, é preciso regar e nutrir essa semente.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Por mais que desejemos que a vida permaneça como está, o tarot destaca que isso não é possível, já que nosso propósito é progredir; estagnação não é algo a ser sequer considerado. Se estamos aqui, é para aprender; caso contrário, já estaríamos em outra dimensão.

ANÚNCIO

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

O tarot de hoje destaca que é necessário evitar confrontos, pois estará apenas desperdiçando sua preciosa energia, que deve ser empregada em algo muito mais útil.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

Deixar para trás situações conhecidas e confortavelmente familiares pode ser doloroso, exige esforço, coragem e uma serenidade que muitos evitam experimentar. Mas ficar em uma situação tóxica dói muito mais, pode acreditar.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot de hoje destaca que é possível que durante essa fase você se sinta mais triste ou nostálgico. Talvez seja o momento de fechar um ciclo e seguir em frente.

Com informações do site Selfie PT