Há muito tempo, os tênis se tornaram os preferidos de muitas mulheres pelo seu conforto e estilo, pois ajudam você a parecer mais jovem e moderna em qualquer idade.

ANÚNCIO

Os preferidos e mais elegantes sempre foram os brancos, mas agora outros, em um tom diferente, tornaram-se os preferidos das mulheres.

São tênis prateados, de qualquer modelo, que agregam elegância, originalidade e estilo a qualquer look que você usar e nós mostramos como usá-los.

Adeus tênis branco! Os prateados são a tendência para o final de 2024 e é assim que você pode usá-los

Vestido midi e tênis prateado

Se você quer ficar confortável e elegante em qualquer idade, pode usar um vestido midi com qualquer tipo de decote, com tênis prateado.

Isso permitirá que você vá a qualquer lugar, seja do trabalho, da festa, de um encontro ou de um passeio com os amigos, e seja o mais elegante e moderno.

Saia jeans com blusa peplum e tênis prateado

Você também pode ficar moderna e fashion usando uma saia jeans com uma blusa peplum delicada e elegante, que são aquelas que possuem um flare que se destaca na cintura.

Complemente este look com tênis prateados para que você fique confortável e sofisticada onde quer que vá, e acrescente joias e uma bolsa chique.

ANÚNCIO

Jeans e blazer com tênis prateado

Outra forma de aderir a essa tendência é usar jeans skinny com blusa, e complementar com blazer.

Para esse look, você também pode usar tênis prateado, que vai elevar o visual e deixar você na moda e linda por onde passar.

Leggings com cardigã e tênis prateado

Outro look que você pode usar para aderir a essa tendência é usar leggings pretas com top ou body e complementar com um cardigã.

Use esse look com tênis prateados e você pode adicionar alguns chapéus, acessórios e joias para elevar o look.

Calça com camisa jeans e tênis prateado

Você pode usar calça branca com camisa jeans com muito estilo e elegância por onde for.

Você pode combinar esse look com tênis prateados, que ficarão lindos e deixarão você confortável e na moda.