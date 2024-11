West Plaza apresenta o Grande Natal com decoração tamanho família e chegada do Papai Noel

A magia do Natal toma conta do West Plaza a partir do dia 17 de novembro, com a inauguração da decoração temática “O Grande Natal” e a tão aguardada chegada do Papai Noel em uma Parada Natalina repleta de personagens icônicos. A programação promete surpreender visitantes de todas as idades, celebrando a época mais esperada do ano em grande estilo.

A temática deste ano traz uma atmosfera de encantamento com destaque para os grandes elementos, em “tamanho família”. Entre eles, a árvore de Natal de dez metros com passagem interna, toda iluminada por leds e ornamentos clássicos. Um espaço cuidadosamente pensado para o público integrar o cenário e se emocionar. Além disso, o shopping promoverá uma experiência inclusiva e interativa com um painel sensorial em formato de caixa de presente, acessível para que todos possam sentir a magia do Natal.

Foto: Divulgação

Com elementos grandiosos, o “Grande Natal” ainda conta com um trono gigante e um Papai Noel com mais de 4 metros de altura, trazendo um visual impactante e memorável para os visitantes registrarem suas fotos. Além disso, o trono com o Papai Noel estará disponível todos os dias das 12h às 20h, para que as famílias possam levar as cartinhas das crianças, com os pedidos de Natal, e registrar o momento ao lado do bom velhinho.

No dia 17 de novembro, a partir das 15h, o West Plaza realiza a Parada de Natal com a chegada oficial do Papai Noel ao lado de personagens icônicos e músicas natalinas. Eles passearão pelo shopping até chegarem ao posto oficial do bom velhinho na Praça Central, localizada na entrada principal do empreendimento, no Bloco B. Lá, ele atenderá os visitantes a partir do dia 18 das 12h às 20h, até 24 de dezembro, às 18h.

West Plaza – O Grande Natal

Decoração central com trono do Papai Noel: Entrada Principal - Bloco B

Data do evento: 17 de novembro às 15h - Chegada do Papai Noel e Parada Natalina

Horário de atendimento do Papai Noel: todos os dias das 12h às 20h, de 18 de novembro a 24 de dezembro, às 18h.

Endereço do shopping: Avenida Francisco Matarazzo - Água Branca, São Paulo – SP

Site: www.westplaza.com.br

Telefones: telefone (11) 3677- 4000 e (11) 94516-3051

Redes sociais:

Instagram @westplaza

Facebook @shopwestplaza

