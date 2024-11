Viagem de negócios: 5 dicas estratégicas para otimizar seu tempo e conquistar resultados

Viajar em busca de novas oportunidades e parcerias para o negócio é o sonho de muitos empreendedores. Seja para um congresso, uma reunião ou uma visita no país de interesse, estar no local, no horário e com as pessoas certas pode ser a virada de chave para a expansão que sua empresa necessita.

Especializado em comércio exterior, Marco Lisboa é CEO e fundador da 3, 2, 1 GO!, uma rede de franquias focada em oferecer experiências de viagem completas para turistas ou para quem busca fazer estudo de viabilidade de seus negócios fora do país.

“Esse tipo de viagem oferece a oportunidade de expandir mercados, encontrar novos clientes ou fornecedores e estabelecer parcerias estratégicas para sua marca. Isso pode resultar em novos contratos, novas ideias ou colaborações que impulsionam o crescimento da sua empresa”, diz.

Antes de embarcar nessa missão, Marco explica que é preciso criar uma estratégia de sucesso antes de chegar no seu destino. Confira cinco dicas:

Defina seus objetivos

É preciso ter alinhado o propósito da viagem e os resultados que deseja alcançar, como, por exemplo: metas como fechar um contrato, fortalecer parcerias ou expandir contatos. Definir objetivos claros vai ajudar a orientar suas interações e medir o sucesso dessa iniciativa.

Pesquise a empresa

Conhecer bem a empresa com a qual você terá reuniões é tão importante quanto estudar a cultura local, especialmente se a viagem for internacional. “Isso vai desde normas de etiqueta nos negócios, a hábitos locais, costumes e aspectos culturais. Estando inteirado, você pode impressionar positivamente as pessoas”, disse o CEO e fundador da 3, 2, 1 GO!.

Organize seu roteiro

Antes de chegar ao seu destino, prepare um cronograma detalhado com todas as reuniões, eventos e deslocamentos. Para quem não sabe por onde começar, existem empresas e consultores de viagens que fazem todo esse levantamento para os empreendedores.

Prepare-se para as reuniões

É importante criar uma agenda para cada reunião, incluindo pontos-chave que precisam ser discutidos e decisões que devem ser tomadas. Levar materiais de apoio, como apresentações ou relatórios, e dominar todos os detalhes mais importantes sobre seu negócio, passa segurança para quem está do outro lado da mesa. É essencial que você esteja pronto para responder todas as perguntas e tirar dúvidas sobre sua empresa.

Networking

Expandir sua rede de contatos talvez seja uma das melhores razões para fazer uma viagem de negócios. Pesquise eventos diferentes, como conferências ou jantares com empresários, e vá preparado para conversas casuais, que podem gerar oportunidades futuras.

Sobre a 3, 2, 1 GO!

Fundada em 2019, a 3,2,1 GO! é uma rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagem completas para a Disney e outros destinos nacionais e internacionais. A empresa atua como consultora e cuida de todos os detalhes, desde a emissão de visto e seguro viagem, até passagem aérea e hospedagem, tudo pensado de forma exclusiva e personalizada.

A marca visa explorar o potencial do mercado de turismo em expansão e também atua com viagens para empreendedores que buscam fazer estudo de viabilidade de seus negócios fora do país. Com 45 franqueados no Brasil e no exterior, como Orlando, Nepal e Portugal, a 3,2,1 GO! planeja faturar R$ 4 milhões até o final de 2024.

