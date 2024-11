Horóscopo dos Anjos para sonhar grande e se entregar ao amor nesta sexta-feira, 1º de novembro

Anjos e arcanjos se manifestam de muitas maneiras e em momentos diferentes, abra seu coração e preencha-se com a energia que eles emanam quando você os invoca para agradecê-los ou para iluminar seu caminho.

Áries

Arcanjo Uriel

Alcançamos abundância na vida quando derrubamos barreiras e medos e preenchemos nossas vidas com pensamentos leves e positivos. Invoque o anjo Uriel para purificar seu coração e ajudá-lo a seguir em frente.

Touro

Arcanjo Rafael

A abundância na vida só surge quando há amor e generosidade em seu coração para dar a todos ao seu redor. O anjo Rafael te protege e te ajuda para que tudo saia na medida certa.

Gêmeos

Arcanjo Gabriel

Para preencher sua vida com abundância, você precisa curar seu coração e estar disposto a dar com amor e ser grato pelas bênçãos. O anjo Gabriel é seu guardião e protege você de todo mal.

Câncer

Arcanjo Chamuel

Nada é impossível se a sua atitude positiva estiver sempre presente para seguir em frente e vencer qualquer desafio com sucesso. Peça ao anjo Chamuel o carinho e o amor que falta em seu coração.

Leão

Arcanjo Jofiel

Se você quer bênçãos e abundância em sua vida, basta abrir seu coração ao amor e à humildade e verá que tudo muda. O anjo Jofiel estará ao seu lado para ajudá-lo a seguir em frente.

Virgem

Arcanjo Miguel

O primeiro passo que você deve dar para alcançar riqueza e prosperidade é aprender a valorizar o que você já tem e as bênçãos que vêm de Deus. Miguel é o anjo que com sua poderosa espada irá libertar o seu caminho.

Libra

Arcanjo Zadkiel

Perceba e alegre-se porque a vida é abundante, que a beleza e a bondade estão amplamente disponíveis e que a felicidade está em suas mãos. Peça ao anjo Zadquiel para ajudá-lo a transmutar o mal e atrair o bem.

Escorpião

Arcanjo Suriel

Sucesso é ser capaz de pular de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo e a vontade de atingir o objetivo sem olhar para trás. Peça ao anjo Suriel para ajudá-lo com sua luz a sair do mal e trilhar o caminho do bem.

Sagitário

Arcanjo Natanael

Prosperidade é ganhar o suficiente com seus esforços para poder acordar na manhã seguinte e fazer tudo de novo. O anjo Natanael com sua luz divina te ilumina e te ajuda a seguir em frente.

Capricórnio

Arcanjo Órion

A abundância consiste não apenas em bens materiais, mas em ter um espírito generoso e estar em harmonia e paz de espírito. Invoque o anjo Orion para lhe dar sabedoria e amor para seguir em frente.

Aquário

Arcanjo Dokiel

Você não pode perder uma oportunidade hoje porque essa é a prosperidade de amanhã e você a merece. O anjo Dokiel estará ao seu lado para ajudá-lo quando você precisar de paz de espírito.

Peixes

Arcanjo Atliel

Se você começar a pensar em grandes sonhos, fará com que todos os esforços para alcançar o sucesso valha a pena. O universo irá recompensá-lo por assumir riscos. Atliel é o anjo que estará ao seu lado, peça a ele sabedoria para realizar esse sonho.