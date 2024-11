Estreias da Netflix nesta sexta-feira, 1º de novembro: tudo isso chegou no primeiro dia do mês

Os assinantes da Netflix não poderão tirar os olhos da plataforma neste dia 1º de novembro. E a gigante recebeu novidades muito interessantes nesta primeira sexta-feira do mês.

De um documentário sobre os polêmicos acontecimentos após a Copa do Mundo Feminina de 2023, a um drama familiar agridoce e uma série de animação ideal para exibição em família.

Séries e filmes que chegaram à Netflix nesta sexta-feira, 1º de novembro

Quer saber todos os títulos que chegaram à biblioteca do serviço digital da América Latina nesta sexta-feira? Continue lendo para descobrir do que se trata, juntamente com suas sinopses relevantes.

Aprenda a deixar ir

Josephine Bornebusch escreveu, dirigiu e co-estrelou ao lado de Pål Sverre Hagen esta história dramática que promete cativar os espectadores ao longo de suas quase duas horas de filmagem.

Sinopse: Uma mãe exausta faz um esforço desesperado para manter sua família unida, levando todos em uma viagem para a competição de pole dancing de sua filha adolescente.

#SeAcabó: Diário das campeãs

Um ano antes da Copa do Mundo Feminina de 2023, as jogadoras de futebol da seleção espanhola abordam o momento em que Luis Rubiales beijou Jennifer Hermoso sem consentimento e suas consequências.

Sinopse: A seleção espanhola de futebol se reúne pela primeira vez desde a turbulenta Copa do Mundo Feminina de 2023 para falar sobre o jogo e o beijo que ofuscou sua vitória.

Detetive Barbie

Abby Trott, Diamond White e Josh Banday emprestam suas vozes em inglês aos personagens principais desta série de animação infantil que conquistará jovens e idosos durante seus oito episódios.

Sinopse: Além de passarem as férias no interior da Inglaterra, os melhores amigos Brooklyn e Malibu viajam pela Europa para resolver o mistério de um cavalo de salto roubado.

