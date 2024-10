Confira as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta última quinta do mês

Confira as revelações do tarot, nesta quinta-feira (31), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot destaca que seu espírito aventureiro o levará a conquistar novos horizontes, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. No entanto, evite excessos e tentações que possam desviá-lo do seu caminho.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você pode sentir a necessidade de fazer mudanças radicais em sua vida, como mudar de residência ou buscar maior independência. Confie em seu instinto; essas transformações o levarão a um novo nível de crescimento pessoal.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Esta fase você se sentirá impulsionado a deixar o passado para trás e construir um futuro cheio de possibilidades, sua originalidade e visão permitirão que você se destaque e alcance seus objetivos mais ambiciosos.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot de hoje destaca que sua capacidade de se conectar com o mundo espiritual lhe permitirá encontrar soluções criativas para qualquer problema. Então aproveite.

