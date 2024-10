Adeus coquete, olá Emo? Esse estilo está de volta com uma ‘diferença’ peculiar: veja como será usado agora

Nos anos 2000, a moda emo se tornou uma das modas mais seguidas e replicadas graças a artistas como Avril Lavigne, Gerard Way do My Chemical Romance ou Kellin Quinn do Sleeping With Sirens, refletindo uma das estéticas mais nostálgicas e alternativas.

Para alguns uma “faceta”, para outros um modo de vida, a moda emo tornou-se uma referência de estilo no início dos anos 2000 que anos depois foi “esquecida” ou assim parecia até que grandes estilistas e algumas celebridades começaram a trazê-la de volta. mas com uma reviravolta que certamente fará você se lembrar de uma época da sua vida.

Nos últimos anos, as celebridades que se tornaram as principais referências deste estilo são as novas gerações musicais como Billie Eilish, Machine Gun Kelly e a própria Megan Fox, Willow Smith, Kourtney Kardashian e Travis Barker, que souberam dar uma virada na moda que um dia invadiu as ruas com sua estética melancólica.

O estilo emo está em alta novamente

Nos últimos anos, a moda passou por uma de suas transformações mais evidentes ao se despedir de diversas peças de vestuário, incluindo jeans skinny, o famoso Converse e outras peças que ficaram em segundo plano para dar destaque às peças com cortes finos inspirados no luxo tranquilo. .

Embora o luxo silencioso tenha se tornado o mais popular de 2024, no início do ano pudemos perceber como a coquete se tornou a principal tendência da moda, com seus laços delicados, rendas e aquela feminilidade pouco explorada, demorou até elementos que conseguiram capturar a todos.

Mas desta vez, a moda glamour encontrou sua versão dark, e nos últimos anos, com o retorno de artistas aos palcos de alguns expoentes da música cujos looks são inspirados no estilo emo, conseguiram retomar a moda que por muitos anos parecia ter sido esquecido, mas foi apenas colocado em pausa.

É por isso que a moda que nasceu no final dos anos 80 voltou desta vez com um toque mais sexy, ousado, mantendo as formas, com algumas mudanças nos volumes, rendas, vestidos e toques grunge, compostos por maquiagens góticas escuras. tons, apostando em uma essência minimalista, e não tão marcante como era nos anos 2000.

Como aderir ao estilo emo hoje?

A moda emo popularizada por bandas como Panic! at the Disco ou The Rasmus está de volta, e desta vez, sua essência minimalista, sensual e sofisticada é o que se destaca, combinando cores como roxo, rosa, cinza e preto para deixar alguns dos looks mais nostálgicos voltando à moda que era uma ícone dos anos 2000.

Com um visual elegante

Para um look elegante inspirado na moda emo, combine um blazer e acrescente elementos como renda em vestidos longos ou acrescente peças de couro e botas plataforma.

Em um look casual

Para um look casual, acrescente as cores que caracterizam essa estética, seja roxo, rosa, amarelo, e acrescente camisetas, meia-calça e botas estilo grunge.

Em um look glamouroso

Por fim, o look glam merece ser combinado através das cores características da moda emo adicionadas às peças de couro, acrescentando sapatos de salto alto ou plataforma e maquiagem dramática.