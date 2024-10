Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta última quarta do mês

Confira as novas revelações do tarot, nesta quarta-feira (30), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Desentendimentos domésticos podem surgir, então tenha cuidado para manter a paz e a harmonia. Dê preferência a estar com pessoas que trazem positividade para a sua vida.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Quando se trata de comprar um imóvel, a localização é fundamental — preste muita atenção aos detalhes antes de tomar qualquer decisão. Seja fiel à sua palavra, pois promessas vazias podem levar à decepção.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

No campo amoroso, valorize os momentos memoráveis que surgirem em seu caminho. Um estilo de vida ativo será sua chave para se manter saudável, mas uma agenda social lotada pode atrapalhar seus planos pessoais — certifique-se de encontrar o equilíbrio.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Planeje uma pausa com a família ou amigos para tornar esta fase ainda mais especial. O relacionamento pode precisar de cuidados extras — trabalhe duro para resolver as diferenças com seu parceiro para evitar mal-entendidos.

Texto com informações do site Hindustan Times