Adeus balayage! ‘Honey gold’ promete a mudança mais moderna e elegante para mulheres depois dos 50

Quando pensávamos que as loiras tinham saído de moda, Julia Roberts irrompe no mundo da beleza para mostrar que elas nunca ficarão em segundo plano e que embora as cores azeviche e marrom tenham se tornado as protagonistas de 2024, chegou a hora de voltar ao onde já fomos felizes.

Este ano pareceu acabar com os loiros e com técnicas como balayage, apostando na beleza natural dos marrons e pretos, somada à tendência da cor cereja, que celebridades como Dua Lipa têm usado e prometem fazer as mulheres explorarem o seu lado mais instintivo e. lado sensual.

Julia Roberts Instagram: @juliaroberts (Instagram: @juliaroberts)

Qual é a cor do cabelo dourado mel?

Se você estava procurando um sinal para mudar seu visual, é isso. Às vezes perdemos tanto tempo meditando que esquecemos que são apenas transformações que, embora momentâneas, podem ser tão lisonjeiras que fariam você parecer um. divã.

Então vá em frente, faça aquela mudança que você tanto deseja e não tenha medo do que dirão. Além disso, se você adora loiras, experimente esta proposta que está de volta à moda e é perfeita para parecer anos mais jovem.

Essa é a tintura ‘Honey Gold’, uma cor de cabelo que, segundo a Harper’s Bazaar, representa o poder transformador do cabelo feminino e é um híbrido entre o castanho e o loiro mel e o dourado, um ponto médio do castanho claro ao loiro que você deve experimentar isso pelo menos uma vez. Em termos gerais, é uma cor ouro mel, brilhante e muito elegante.

O que é a cor de cabelo honey gold? Pinterest (Pinterest)

Quem prefere a cor do cabelo dourado mel?

O cabelo dourado mel que chamou a atenção depois que Julia Roberts o levou ao Rock and Roll Hall of Fame em homenagem a Dave Matthews, lá ela usava uma juba espetacular que mostrou que celebridades em idade madura não estão apenas apostando em cabelos naturalmente cacheados, mas também em tinturas loiras para realçar essas particularidades.

Ela exibiu esse look com um corte lob, que é só um pouco mais longo que o corte bob, pois atinge a altura dos ombros. Ela também adicionou volume e textura com alguns destaques, combinando técnicas como destaques e até o próprio balayage que é. feito com a mão livre para realçar o cabelo.

Embora seja uma cor de cabelo que combina perfeitamente com qualquer idade, é recomendado que mulheres a partir dos 50 anos apresentem uma mudança fresca e moderna, que as fará parecer mais jovens e radiantes. para fazer essa mudança de cor, então, se a cor da sua pele for quente, então loiros como dourado, mel ou caramelo te favorecem, embora seja frio, os ideais são platinados, cinzas ou bege.