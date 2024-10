Adeus ao flare! Jeans balão será tendência: promete o look mais elegante da próxima temporada

Está nascendo uma tendência estranha, e digo estranha porque é possível que o formato dos jeans que você está prestes a ver lhe dê um sabor agridoce à primeira vista, porém, depois de se adaptar aos seus formatos, você vai ser capaz de perceber que eles são tão chiques e lisonjeiros quanto qualquer outra peça de roupa.

ANÚNCIO

A calça jeans passou por diversas mudanças neste último ano, sendo a moda sob medida a grande protagonista que trouxe a calça formal e a cor caramelo, como sinônimo de elegância, isso, somado aos estilos soltos de wide legs, que se tornaram um dos mais popular, colocando a história dos jeans skinny em espera.

Da cargo ao flare, e do flare ao baggy, este ano excluiu, em termos de calças, tudo o que se ajustasse muito à nossa figura e, por isso, os mom jeans abriram caminho para as calças folgadas. Eles foram transformados, abrindo novas oportunidades. para designs muito mais arriscados, e é por isso que celebridades como Katie Holmes optam por eles.

Jeans balão em tendência Pinterest (Pinterest)

O que são jeans balão?

O jeans balão será tendência na próxima temporada, é um design que já foi apreciado pelas suas características particulares que combinam a beleza das calças largas e dos famosos mom jeans, que são, sem dúvida, a mistura perfeita entre os dois .

Já imaginou o que aconteceria se você combinasse a cintura alta dos jeans mom e as pernas largas das calças largas? O resultado seria nada mais, nada menos que jeans balão, que se destacam pela curvatura que começa na cintura bem alta e termina no tornozelo justo, deixando as pernas livres.

Embora seu formato seja um tanto polêmico, você poderá encontrar um dos designs que, embora sejam dos mais ousados, são na verdade perfeitos para combinar com qualquer tipo de roupa e são tão confortáveis quanto qualquer outro com formas um pouco mais convencionais. ‘.

Jeans balão em tendência Pinterest (Pinterest)

Como usar jeans balão?

Se depois de pensar um pouco você está decidido a aderir à tendência dos jeans balão, então deixamos aqui alguns looks que podem servir de inspiração para usá-los, você verá que não são tão peculiares quanto parecem e que, em pelo contrário, farão você parecer um especialista em moda.

ANÚNCIO

Jeans balão com blazer

Seja no look totalmente preto para estilizar a figura ou nas cores caramelo, branco e jeans, essa opção é perfeita para ir ao escritório, acrescentando sapatos como sandálias de salto alto ou salto agulha para deixar você com cara de diva.

Jeans balão em tendência Pinterest (Pinterest)

Jeans balão com sandálias

O jeans é a peça casual por excelência, nada melhor que um look jeans para qualquer ocasião, combine-os com sandálias, se procura um toque glam, acrescente uns saltos com top básico e boné, ou combine alguns rasos plataforma e tiras para climas de verão

Jeans balão em tendência Pinterest (Pinterest)

Dê um toque glamouroso ao seu jeans balão

O toque glam vem no uso de elementos como sandálias de salto alto com toques chiques, como essas brancas com laços ou pretas, também coletes ou blazers e a combinação de cores neutras são a chave para estar sempre elegante e bem vestida.