A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Áries– Carta do Imperador

Tenha atenção extra com os problemas que envolvem outras pessoas e prefira manter a paz a lutar com unhas e dentes pela razão. É preciso cultivar paciência em sua vida para poder tomar decisões melhores e evitar colher rejeições no trabalho, amizades e amores.

Touro – Carta da Estrela

Saiba colocar um ponto final em algumas etapas da vida que já não fazem mais bem ou já devem acabar. Abra espaço para coisas novas e assim atrairá novo acontecimentos ou caminhos que podem ser muito mais gratos.

Gêmeos – Carta O Carro

Tenha atenção com o rumo que certas situações ou relações podem tomar; é hora de criar a realidade que deseja e não ficar refém dos caprichos de outras pessoas. Se liberte de alguns medos para aceitar suas verdades com confiança.

Câncer – Carta do Louco

Hora de trilhar um novo caminho, muito mais autêntico. Apenas tenha cuidado para não cair em ilusões e comece a olhar as coisas como elas são. Ao fazer as pazes com verdades difíceis você se liberta e vive os desafios com mais otimismo.