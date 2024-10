O que é o vestido ‘bodycon’? A tendência 2025 que promete enquadrar suas curvas e embelezar seu corpo

Uma das peças preferidas de Kim Kardashian vai voltar a ser tendência, nada mais nada menos que o vestido ‘bodycon’ que se posiciona como uma das grandes tendências do próximo ano e que vai fazer você exibir suas curvas como uma deusa grega .

Não se preocupe, não se assuste porque este tipo de roupa não fará com que sua figura perca seus aspectos mais bonitos. Além disso, deixaremos aqui um guia para que você possa usá-la com sabedoria, sem se sentir desconfortável e sem comprometer sua imagem. .

Também é importante lembrar que, os vestidos conseguem sempre ser um dos básicos obrigatórios para as mulheres que apostam no seu lado mais feminino e até para se sentirem confortáveis em climas difíceis, onde o calor é o seu pão de cada dia, por isso tome nota que uma das peças icônicas que fizeram parte dos guarda-roupas de todo o clã Kardashian estão de volta e serão uma das tendências mais fortes.

Kim Kardashian Instagram: @kimkardashian (Instagram: @kimkardashian)

O que é vestido bodycon?

Segundo o site Glamour, algumas das tendências que veremos no próximo ano diferem completamente dos cortes rígidos que têm sido proclamados como os grandes vencedores de 2024, graças à tendência que se apega ao luxo tranquilo e ao dinheiro antigo, já que, desta vez , não serão mais essas peças sofisticadas que irão compor o seu guarda-roupa, pelo contrário.

Parece que 2025 também vai inspirar seu guarda-roupa com a nostalgia das décadas passadas, isso é visto através do uso de estampas geométricas e do look boho como um dos mais populares, estendendo sua influência deste ano para o próximo, porém, Solto e prevalecerão os estilos confortáveis, através do uso de peças esportivas, calças harém e o famoso vestido ‘bodycon’ como uma das tendências mais populares que veremos chegando nos próximos meses.

Nesta era ‘retrô’ que atravessamos há alguns anos, primeiro com a ascensão do ‘Y2K’ e depois, passando para a beleza dos clássicos dos anos 50 e 60 e terminando com este vestido que foi tudo de bom raiva em 2010, obrigado às irmãs Kardashian, será mais uma vez o básico essencial de 2025.

Os vestidos ‘Bodycon’ caracterizam-se por abraçar a figura, criando uma ilusão de ‘guitarra’, deixando uma silhueta definida que fará sobressair as curvas da mulher que os usa, e é tão leve que parece ser tratado quase como se Foi uma segunda pele.

¿Cómo combinar un vestido bodycon? Pinterest (Pinterest)

Como usar um vestido bodycon?

Se você também gostaria de usar um vestido ‘bodycon’, deixamos aqui algumas chaves para que você fique bem estilosa, elas vão fazer você parecer uma especialista em moda e não se preocupe, independente do seu tipo de corpo, aqui. Nós vamos ajudá-lo a exibi-lo da maneira mais elegante possível.

Vestido bodycon para um look elegante

Um look elegante que também ajuda a estilizar a figura é a partir do uso de um vestido bodycon com drapeado ou um detalhe tipo sarongue como esta opção que contrasta o vermelho com o vinho, você também pode optar por outro look completo como este branco com casaco isso Ajuda se você achar que esta roupa é muito chamativa.

¿Cómo usar un bodycon dress? Pinterest (Pinterest)

Vestido bodycon para um look casual

Para um look casual, nada melhor do que combinar um vestido bodycon com tênis e casaco ou com sandália plataforma e uma peça com cores bem mais marcantes.

Vestido ‘bodycon’ para un look casual Pinterest (Pinterest)

Vestido bodycon para um look glamoroso

Se você procura algo glamoroso e digno de um evento, opte por essas versões com ombreiras e salto agulha, seja em animal print para quem gosta do risco ou em cor sólida.