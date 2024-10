Nem animal print, nem xadrez! Estampa ‘retrô’ especial estará na moda em 2025: ideal para mulheres com 40+

Há anos o animal print se tornou um item básico do guarda-roupa, que independente da estação permanece no gosto feminino, liberando seu lado mais selvagem, ousado e sexy, sendo protagonista dos looks mais elegantes das famosas.

ANÚNCIO

Com a ascensão da esposa mafiosa, o animal print se posicionou como um dos protagonistas de 2024, mas com o passar das estações do ano e para quem vive em ambientes bem mais frios, o tartan/xadrez começou a ganhar espaço, daí, o Clássico as tendências de primavera, como os florais e os estilos com risca de giz, tornaram-se essenciais, mas se você já está em busca das peças que vão fazer sucesso, prepare-se porque o retrô está chegando com força.

Este ano, as tendências não olharam para o futuro, antes olharam para trás, com coleções inspiradas nas épocas douradas, indo dos anos 50 aos 70 e daí aos anos 90, por isso os cortes alfaiataria, coletes e bocas de sino as calças se tornaram as mais populares, substituindo peças que durante anos foram básicas, como jeans skinny ou tênis de sola fina, como o Adidas Samba.

A estampa geométrica será grande tendência em 2025 Pinterest (Pinterest)

A estampa geométrica estará na moda em 2025

As primeiras tendências de 2025 já foram reveladas e há uma que chama a atenção pela sua particular essência retrô e cores vibrantes que lembram os looks dos anos 60 e 70, que ficaram famosos como a modelo Leslie Lawson, mais conhecida como ‘Twiggy ‘, eles fizeram dele um dos mais icônicos.

Os grandes estilistas e casas de moda de prestígio já proclamaram a utilização de uma estampa que se inspire na beleza destas décadas que prometem ser a nova obsessão de 2025, e é nada mais nada menos que a estampa geométrica, aquela que é É composto por círculos, quadrados, triângulos, hexagonais e outras figuras alusivas, que propõem não só um look divertido que pode ser usado sobre casacos, saias, calças, tops e deixar como resultado um dos looks mais vibrantes e ousados.

Esta estampa oferece um dos looks mais criativos do estilo ‘Beetlejuice’, além de criar ilusões de ótica como se estivesse em movimento, deixando um efeito psicodélico impossível de ignorar.

A estampa geométrica será grande tendência em 2025 Pinterest (Pinterest)

Como combinar peças com estampa geométrica?

Esse tipo de estampa é perfeita para mulheres de todas as idades, mas é a escolha perfeita para quem tem mais de 35 anos, pois agrega modernidade e frescor ao look. O importante é evitar excessos, por isso vamos mostrar aqui. você como pode combiná-lo de forma elegante para deslumbrar onde quer que vá.

ANÚNCIO

Look elegante com estampa geométrica

Crie a dupla vencedora Carolina Herrera com saia xadrez e suéter de gola alta, ambos em preto e branco, acrescente uns botins, você terá um look perfeito para se destacar de forma discreta e sofisticada. Por outro lado, se você não tem medo de cores, então um casaco com estampa geométrica com saia larga de tule, camisa branca e salto alto é a opção.

A estampa geométrica será grande tendência em 2025 Pinterest (Pinterest)

Look casual com estampa geométrica

Às vezes bastam algumas figuras geométricas, por exemplo, esse look total rosa que consiste em calça circular ou esse suéter hexagonal com saia longa e salto alto, perfeito para algo casual mas chique.

A estampa geométrica será grande tendência em 2025 Pinterest (Pinterest)

Look glamoroso com estampa geométrica

O lado mais glamoroso desse tipo de estampa está nos looks completos de calça e camisa, deixando como resultado um dos looks mais chiques, os detalhes como acessórios e salto dão muita vida.