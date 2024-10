Começa a era de Escorpião e estes 5 signos terão um golpe de sorte nos últimos dias de outubro

“Intensidade emocional”, essa é a principal característica da era de Escorpião que começou neste dia 21 de outubro e terminará no dia 20 de novembro. Este signo de água, regido por Plutão, o planeta da transformação e do renascimento, nos lembra que para evoluir é preciso abandonar o velho, o que não nos serve mais.

Nesta nova era, muitos sentirão a necessidade de se livrar de padrões tóxicos, relacionamentos que não contribuem mais ou hábitos que retardam o nosso crescimento.

Será o momento ideal para que os cinco signos tenham aquele golpe de sorte e fortuna para culminar os últimos dois meses do ano com uma economia equilibrada.

Escorpião

Os nativos deste signo entram num período de muita sorte, onde tudo o que propõem será cumprido. Serão tão carismáticos e sociáveis que atrairão o sucesso de uma forma vertiginosa. Devem cuidar de si mesmos e ficar longe da inveja e das energias negativas dos outros, pois podem passar por um revés se não conseguirem identificar a sinceridade dos outros. Fecham-se ciclos emocionais que os ajudarão a curar as feridas do coração e a se darem uma nova oportunidade.

Aquário

Os nascidos sob a influência deste signo terão uma energia de ambição muito forte na era de Escorpião. Não é ruim se você não se perder em egos. Seu talento e intuição o levarão muito longe, tanto que terminará o ano com ótimas perspectivas econômicas. Será o momento mais positivo e de sorte para os aquarianos, onde encontrarão o apoio de pessoas com muito poder e para onde se movimentarão para realizar seus sonhos. A nível pessoal, estarão a pensar com muito cuidado na possibilidade de se estabelecerem como casal porque sentem que têm os recursos para o fazer. Quando você tem o apoio de uma pessoa querida, é mais fácil avançar em direção ao progresso.

Peixes

Será uma fase onde terão boas oportunidades de melhorar a sua economia com novos projetos que lhes permitirão crescer e sair de algumas situações com sucesso. Se você está pensando em estudar ou retomar a carreira, agora é a hora de fazê-lo. Você terá todas as possibilidades e coragem para realizar o que o fará crescer no campo profissional. Eles também buscarão conectar você com pessoas influentes e em um ambiente onde você conhecerá uma pessoa que será muito especial e que fará seu coração bater mais forte, então esteja preparado para esse momento.

Câncer

Suas habilidades empresariais abrirão caminho para novas oportunidades que lhe permitirão crescer profissionalmente e alcançar o equilíbrio financeiro necessário para progredir. Você terá algumas dificuldades com sua saúde, mas se fizer mudanças na sua rotina diária e se permitir outras atividades, poderá reverter essa situação. Seu parceiro será o seu maior apoio, o que permitirá que vocês se consolidem e abram um caminho para fazerem coisas juntos e fazerem transbordar a intimidade e a paixão.

Virgem

Novas oportunidades económicas permitir-lhes-ão sair de um período de dificuldades que atravessam há algum tempo. Os últimos dois meses do ano serão de muita produtividade e daquele empurrão que precisavam para estabilizar suas finanças. Eles terão em mãos novos projetos para levá-los adiante e demonstrar que foram feitos para sair das dificuldades. Em casal vocês serão mais criativos, não só para se consolidarem juntos, mas também para avançar e realizar os sonhos que ambos têm juntos.