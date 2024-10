5 ideias de ‘unhas rosa transparentes’ para uma manicure elegante e sem esforço em qualquer estação

Ao longo de 2024, a moda da manicure privilegiou estilos discretos, minimalistas e elegantes, como as sempre sofisticadas e atemporais unhas rosa translúcidas.

A tendência engloba todos os designs de unhas transparentes, quase nude, rosa suave, mas sua versão original tem comprimento curto e formato redondo, sem nenhum tipo de decoração ou brilho.

Com ou sem detalhes, o look de unha rosa se adapta a todos os tons de pele e combina com qualquer estilo em cada estação, ao mesmo tempo que proporciona uma estética feminina refinada.

Ideias de unhas rosa transparentes para usar a qualquer hora

Se esta tendência de manicure clássica e simples chama sua atenção, aqui estão cinco ideias de unhas rosa transparentes para inspirar você a usá-las em qualquer estação do ano.

Unhas compridas rosa transparentes

A melhor forma de aderir à tendência das unhas rosa transparentes é na sua versão original, mas se você gosta de unhas compridas também pode optar por essa tendência neste comprimento elegante.

As 'unhas rosa transparentes' ficam bem em qualquer pessoa e oferecem uma estética refinada e feminina | (Instagram)

Unhas francesas rosa transparentes

Outra maneira de usar unhas rosa transparentes é com um design francês. Basta pintar uma fina camada de esmalte rosa transparente e depois criar a ponta no tom claro de sua preferência.

Unhas rosa transparentes com glitter

Os amantes do brilho podem entrar na tendência das unhas rosa com um look cheio de brilho. O resultado fica muito glamoroso e perfeito para exibir nas férias de final de ano.

Unhas rosa transparentes brilhantes

As unhas brilhantes estiveram muito na moda ao longo de 2024. Portanto, uma maneira muito bonita de usar a manicure rosa transparente é com um acabamento brilhante como o brilho labial.

Unhas rosa transparentes com decorações

Se você gosta de unhas rosa transparentes, mas acha que elas precisam de algo mais, use-as com as decorações de sua escolha. Pérolas, laços e apliques de coração ficam muito glamourosos.