Sem tantas frescuras: é assim que se bebe a verdadeira Margarita e esta é a sua receita original

A Margarita Original nasceu em Acapulco, México, em 1948, da mente criativa de Margaret “Margarita” Sames, uma socialite americana conhecida por dar festas notoriamente luxuosas.

Apelidada inicialmente de “The Drink” antes de se tornar “La Margarita”, a receita reúne as duas bebidas destiladas favoritas de seu criador, Cointreau e tequila, batidas com suco de limão para equilibrar e realçadas com uma borda de sal exclusiva. Diz a lenda que Margaret não pretendia tornar seu coquetel icônico, muito menos a estrela que é hoje.

Desde então, a Margarita Original cresceu e se tornou a favorita entre profissionais e entusiastas de coquetéis. Na verdade, foi o quarto coquetel mais consumido no mundo em 2023.

Uma verdadeira façanha de versatilidade, a Margarita Original pode ser apreciada durante todo o ano e adaptada a qualquer estação ou estado de espírito, adicionando infusões, frutas ou especiarias. Hoje, o repertório de receitas do Cointreau conta com mais de 50 variações da Margarita Original: uma paleta de composições criativas para encantar todos os paladares.

Coquetel ‘Margarita’ (Foto: Difusión)

Ingrediente chave da Original Margarita, o célebre licor de laranja Cointreau, também funciona como um extraordinário intensificador de sabor, um sabor sensorial que ajudou a moldar a cultura dos coquetéis em todo o mundo. Não é de estranhar que Cointreau Original Margarita se destaque pela sua superior intensidade aromática, frescura e equilíbrio.

A melhor margarita da Colômbia

Para comemorar esta icônica receita de coquetel, Cointreau criou a Margarita Factory, uma iniciativa que busca homenagear bares, mixologistas e bartenders que se comprometem a servir o preparo original da Margarita em seus bares, com ingredientes da melhor qualidade.

Como parte deste projeto, a Cointreau selecionou o Mala Audio Bar, em Medellín, como a primeira Fábrica de Margaritas do país, ao mesmo tempo que honra sua missão de “tocar boa música e servir bons drinks”.

Durante comemoração em Medellín, María José Uribe, gerente da marca Cointreau na Colômbia, entregou o reconhecimento a Joshua Guerrero, chefe de bares do Grupo Sin Mente. “Há 9 anos o Grupo Sin Mente trabalha para criar um cluster de marcas e locais em Medellín que celebram e promovem a alta qualidade em todas as suas preparações. Em especial, o Mala Audio Bar, um conceito único na cidade que nasceu este ano, que se tornou uma verdadeira fábrica das melhores margaritas”, afirmou.

“Por isso, esta noite, da Cointreau Colômbia queremos homenagear e homenagear o Grupo Sin Mente, Mala Audio Bar e Joshua por este compromisso muito especial que assumem em servir as melhores margaritas do país. Desta forma, Mala Audio Bar torna-se oficialmente a primeira Fábrica de Margarita da Colômbia”, concluiu.