O que é astenia primaveril? Estas são as dicas para reduzir seus efeitos

Nesta época do ano está mais presente a astenia primaveril, que consiste em uma série de fatores ambientais que provocam falta de vitalidade e levam a sintomas como cansaço ou sonolência durante o dia. A vitamina C e a vitamina D ajudam a reduzir os efeitos desse distúrbio.

A vitamina C contribui para a formação de colágeno, que também pode ser consumido através de um suplemento alimentar. A seguir, contamos o que é a astenia primaveril e como tratar seus sintomas. Lembre-se de sempre contar com a opinião de um médico especialista.

O que é?

A astenia primaveril, além do cansaço e da sonolência, também é causada por falta de energia, distúrbios do sono, irritabilidade, ansiedade e perda de apetite. A pessoa que sofre com isso pode sofrer com dores de cabeça, diminuição da libido, problemas de concentração e falta de motivação.

Da mesma forma, é produzido pela mudança de temperatura e pressão atmosférica, pelo aumento do horário de verão, pela mudança do horário de verão e, como consequência do exposto, pela modificação da rotina diária.

Outra causa pode ser uma situação estressante ou também ansiedade causada por problemas do dia a dia. Também está ligado à depressão e a doenças orgânicas, como doenças cardíacas e pulmonares e infecções.

Ao contrário do que se acredita, a astenia primaveril não surge após a pessoa realizar um grande esforço, mas sim se expressa na realização de atividades que marcam o cotidiano, mesmo as mais simples. Manifesta-se constantemente, sem que nenhum tipo de esforço tenha sido feito. Este transtorno de ajustamento é mais comum em mulheres do que em homens.

Algumas dicas para lidar com isso são adaptar-se gradativamente à mudança de horário, fazer exercícios físicos moderados, alimentação saudável, hidratar-se, manter rotinas de sono e consumir vitaminas, sob orientação de um médico.

É importante distinguir entre astenia primaveril e fadiga crônica. Quanto à astenia, os sintomas costumam ser de curta duração. Se a sensação de cansaço durar mais de seis meses e não houver nenhum problema físico ou psicológico que cause esse estado, seria um caso de fadiga crônica.

Vitaminas e colágeno para astenia de primavera

Como a vitamina C permite a produção de colágeno e, portanto, a absorção de ferro, os efeitos da astenia primaveril podem ser reduzidos. Embora não exista um tratamento específico para tratá-la, é possível reduzir as chances de cansaço e sonolência.

Lembremos que entre os benefícios da vitamina C está a cicatrização de feridas e a formação de tecido cicatricial, além de reparar e manter cartilagens, ossos e dentes.

Por outro lado, a vitamina D participa da movimentação muscular, da transmissão de mensagens através das ondas cerebrais e da defesa imunológica contra vírus e bactérias.

A vitamina D ajuda o corpo a absorver o cálcio e, assim, a manter os ossos fortes. Na verdade, ajuda a prevenir a osteoporose, uma doença que enfraquece os ossos e os torna mais propensos a fraturas.

Finalmente, o colágeno ajuda a fortalecer articulações, ossos, músculos e pele. Seu consumo também pode melhorar a saúde e a aparência da pele, prevenindo o aparecimento de rugas e linhas de expressão.

O consumo de suplementos vitamínicos reforça as ações citadas, o que previne os sintomas da astenia primaveril.