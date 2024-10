O fim do microblading? As ‘bushy brows’ arrasam e prometem sobrancelhas perfeitas: veja como são feitas

No mundo da beleza, as sobrancelhas são peça fundamental na hora de cuidar e passaram por uma série de alterações, desde aquela característica ultrafina até as mais grossas, demonstrando o quanto elas são cruciais para que todo o rosto mude.

Das mais dramáticas às naturais, há tantas maneiras de usá-las e as tendências mudaram tanto que não podíamos perceber que o microblading estava ficando em segundo plano e que uma nova maneira de usá-los estava nascendo, ou talvez não, talvez ele só tenha vindo para reivindicar sua coroa.

No TikTok, rede social onde também nascem as tendências, se popularizou um filtro que indica até que ponto se deve cortar, para ter sobrancelhas perfeitas, ao qual alguns usuários já aderiram, mostrando suas diferentes reações após o resultado, porém, é vale ressaltar que para realizar um processo desse tipo o melhor é procurar um especialista.

Além disso, é algo subjetivo, é uma decisão sua, e embora possa mudar completamente o seu rosto, escolher o formato da sobrancelha é algo muito pessoal que só vai transformar o quanto você quiser, já que sejam retas, espessas, com arco alto ou bagunçado, existe um que cabe perfeitamente no seu rosto e por isso vamos mostrar quais são arrebatadores.

Bushy Brows Unsplash (Unsplash)

Essa é a tendência de sobrancelhas que promete desbancar o ‘microblading’

Não podemos subestimar o poder que as sobrancelhas têm em dar harmonia a todo o rosto, por isso é a zona que mais sofreu alterações ao longo do tempo, e foi a Glamour quem partilhou que existe uma tendência que estaria a destronar o famosa microblading.

São as ‘sobrancelhas espessas’, um estilo de sobrancelha que chamou a atenção em 2022, e que volta a reivindicar a sua coroa, e que, embora poucas mulheres tenham notado, se posicionou como uma das tendências mais poderosas deste ano e sua popularidade pode continuar a se espalhar.

Este tipo de sobrancelha se caracteriza por manter seu formato e espessura naturais. Segundo artigo publicado pela Glamour, eles explicam que as sobrancelhas espessas se caracterizam por isso:

“Esse estilo de sobrancelha é conseguido respeitando seu formato original, mas mantendo-o bem cuidado, focando acima de tudo em manter a espessura e o formato que mais se assemelha ao crescimento natural dos pelos da sobrancelha.”

Lily Collins Getty Images: Jon Kopaloff (Jon Kopaloff/Getty Images)

Qual é a diferença entre microblading e bushy brows?

As bushy brows são perfeitas para mulheres que possuem sobrancelhas grossas, além de realçar sua beleza e características particulares, são as preferidas de Lily Collins e Cara Delevingne, que chegou a dizer que não reconhecia seu verdadeiro valor até outros eles fizeram isso:

“Só comecei a apreciá-las quando o resto do mundo o fez.” E cara, eles fizeram isso, e não exatamente de uma forma temporária.

A diferença entre sobrancelhas ocupadas e microblading é que a primeira busca realçar a beleza das sobrancelhas grossas, de tal forma que parece que não houve nenhum tipo de intervenção, enquanto a segunda técnica requer o apoio de um especialista onde é realizado um design personalizado. feito com maquiagem semipermanente para corrigir ou reconstruir.