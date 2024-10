Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta sexta-feira (25)

Confira as revelações do tarot, nesta sexta-feira (52), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Os contos de fadas são construídos com amor recíproco, respeito recíproco, tolerância recíproca e dedicação recíproca. Uma relação harmoniosa se cria com o tempo; não nasce espontaneamente. Isso só existe no nosso imaginário.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot de hoje destaca que é necessário mudar todos os hábitos para uma transformação verdadeira e eficiente: físicos, mentais, emocionais e na rotina.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot destaca: Para que ocorram mudanças, é necessário que os planos sejam colocados em prática. Para uma vida nova, é preciso começar aqui e agora.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Fase postiva no campo sentimental. Um novo amor entrará em sua vida, trazendo novas emoções e experiências, abra-se para essa nova etapa e curta esse romance.

