Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (25)

Confira as novas revelações do tarot, nesta sexta-feira (25), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot de hoje destaca: Seja o que for que nos digam ou façam, é preciso compreender que essas palavras ou atos são dos autores e não nossos. São opiniões, são percepções carregadas de “achismo”. Então, condicione suas escolhas aos demais.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Mais uma vez, o tarot destaca para o signo de Virgem que não devemos resistir às novas situações. Abra-se às mudanças.

Clique aqui para seguir notícias do Metro World News sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples e rápida

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

ANÚNCIO

A vida vai nos dando muletas enquanto ainda não sabemos andar, porém, quando é hora de caminhar sozinhos, esses apoios nos são retirados para testar o que aprendemos até aqui. E o que foi que aprendemos até agora?, fica o questionamento.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Só com a experiência e a maturidade vamos acalmando nossos ímpetos; apenas com os erros do passado conseguimos criar um caráter mais prudente e sereno. No entanto, enquanto não perdoarmos nossos erros e falhas, dificilmente avançamos.

Texto com informações do site Selfie PT