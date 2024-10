Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para esta sexta-feira (25)

Confira aqui as revelações do tarot, nesta sexta-feira (25), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Por mais que a mente crie histórias de terror, a verdade é que somos todos livres. O tarot destaca: aja apenas quando sentir que é o momento certo.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O tarot de hojoe destaca que pode ser difícil pôr fim a uma situação complicada, mas também pode ser — e quase sempre é — libertador. Então seja firme e forte.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

No tarot, o 8 de Ouros vem abençoar os começos e recomeços, seja de projetos profissionais ou amorosos, indicando que a sorte pode estar ao seu lado. No entanto, já sabemos que a sorte exige muito esforço.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Cuidado com as fofocas, não fale da sua vida. O tarot também destaca uma fase positiva no campo profissional, esteja bem alerta.

