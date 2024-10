Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (23)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quarta-feira (23), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Seja cauteloso com questões financeiras e evite investimentos impulsivos, pois este pode não ser o momento certo para empreendimentos arriscados. Viagens de longa distância podem não ser favoráveis nesta fase, então tenha muito cuidado.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

No campo financeiro, as coisas estão melhorando, e você pode se sentir inclinado a gastar em luxos ou se entregar às compras. No entanto, ainda é necessário ter muita atenção nesta fase.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Velhos amigos podem organizar uma reunião, permitindo que você relembre e reviva memórias queridas. Em sua vida romântica, uma comunicação melhorada com seu parceiro fortalecerá seu vínculo.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Você pode estar ansioso para mudar de emprego, mas as estrelas sugerem que este pode não ser o melhor momento para uma mudança. Surpreender seu parceiro com algo especial pode fortalecer seu relacionamento.

