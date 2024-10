As 3 roupas que nenhuma mulher de 50 anos deveria usar segundo Carolina Herrera: são inadequadas

A estilista venezuelana Carolina Herrera costuma passar a imagem de rígida e classista, mas também tende a ser intransigente em questões de moda, estilo e elegância, o que lhe rendeu mais de uma polêmica. Mas as celebridades e a realeza celebram cada conselho desta mulher que, aos 84 anos, revolucionou a indústria da moda no mundo.

Entre as polêmicas em que se envolveu ao longo de sua carreira, meios de comunicação como o Daily Mail falam sobre aquela que Herrera gerou em 2020 ao afirmar em entrevista que “Só mulheres sem classe usam cabelo comprido depois dos 40″.

Essa frase enfureceu as redes sociais e hoje continua gerando o mesmo efeito, assim como outros conselhos que o estilista tem contribuído para a sociedade e que muitas mulheres não gostam.

Para Carolina Herrera, o segredo da moda é a mulher ter elegância e confiança. Para isso, é importante que você se vista de acordo com sua idade, personalidade e circunstâncias. É por isso que as mulheres que já têm 50 anos são rigorosamente orientadas sobre o que não devem vestir e assumem a sua idade com dignidade.

“Uma mulher deve envelhecer graciosamente e não tentar ter uma idade que não tem, ou ficará ridícula. Vejo muitas mulheres na rua e, de costas, ficam muito bonitas com seus cabelos longos e saias pequenas. Mas quando eles se viram... aargh, eles estão velhos!”, enfatizou Herrera em entrevista que concedeu à revista oficial da New York Fashion Week.

Com essa premissa, explicamos quais são as roupas que Carolina Herrera diz que as mulheres de 50 anos deveriam tirar do armário se quiserem ser mulheres elegantes e sofisticadas:

Minissaias

Para a venezuelana, as minissaias não devem ser usadas por mulheres mais velhas. De acordo com seus critérios, você deve optar por comprimentos mais sofisticados que destaquem a figura sem expor muito. Se quiser usar saias, elas devem ser na altura do joelho ou midi.

Biquínis

Neste caso, o biquíni deve ser substituído por um maiô. Assim você ficará mais elegante, conseguindo um equilíbrio entre estilo e sofisticação.

Jeans rasgados

Carolina Herrera afirma que mulheres desta idade não devem usar jeans rasgados. Em vez disso, deve-se usar jeans de corte clássico, que oferecem um visual mais polido e atemporal.