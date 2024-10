A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Sagitário – Carta A Roda da Fortuna

É momento de movimento e de sair da rotina para que a paixão seja ativada em sua vida. Não tema se algumas pessoas se distanciarem, pois as conexões que chegam serão mais potentes e existem novas possibilidades.

Capricórnio – Carta A Sacerdotisa

É hora de buscar cada vez mais a sabedoria, conhecimento e estabilidade. Você sabe como melhorar a saúde e potencial da mente, corpo e coração, apenas ouça-se e deixe seus talentos se comunicarem e se sobressaírem. Sempre esteja conectado a prudência e descrição nos momentos incertos.

Aquário – Carta A Estrela

Saiba despertar novamente sua inspiração para viver momentos de êxito. Você tem as ferramentas e a capacidade de conseguir se destacar, apenas planeje suas ações e não deixe o medo paralisá-lo.

Peixes – Carta A Morte

A vida passa por transformações que pedem uma decisão correta, por mais que o interior entre em conflito. O passado precisa ir embora de uma vez para que um novo rumo na sua vida seja tomado.