5 dicas úteis que podem ajudar você a ter um bom relacionamento com os filhos do seu parceiro

Tem coisa melhor do que estar em uma relação com o amor da sua vida? É sobre ter alguém para dividir os altos e baixos da vida, confiar medos e inseguranças, e fazer planos para o futuro.

Contudo, atualmente é bastante comum encontrar parceiros que têm filhos de relacionamentos anteriores. É o seu caso? Se a resposta for sim, pode ser difícil estabelecer um vínculo especial com estas crianças ou jovens.

Por isso, que tal conhecer dicas úteis que podem te ajudar a ter uma boa relação com seus enteados? Confira 5 a seguir, retiradas do portal Soy Carmín (texto em espanhol):

Crie um espaço para eles em casa

Certifique-se de que os filhos do seu parceiro tenham um espaço fixo em casa para que não se sintam convidados e sim parte do ambiente. Se possível, inclua-os também nas fotografias que utiliza na decoração.

É importante que eles entendam que estão em um local seguro e embora a dinâmica seja diferente da tradicional, conhecem pessoas que os apreciam.

Encontre atividades que vocês gostem juntos

Desde um jogo de tabuleiro a um hobby, aproveite para conhecer melhor os filhos do seu parceiro e fortalecer a confiança. Vocês também podem cozinhar juntos algo que é um dos seus pratos favoritos.

Converse com seu parceiro sobre possíveis cenários

Dificilmente você conseguirá chamar a atenção das crianças, mas ao ver algo com o qual não concorda, converse a sós com seu parceiro para encontrar a melhor opção e deixe que ele dite as medidas disciplinares.

É verdade que você não é a mãe deles, mas eles estão na sua casa e devem respeitar isso. Contanto que você e seu parceiro tenham um acordo sobre isso.

Se você também tem filhos pequenos, inclua-os nas atividades

Nas festas de aniversário ou outros eventos especiais, dê-lhes o seu lugar na família e promova esse vínculo de fraternidade. Talvez tenha havido circunstâncias difíceis no passado, mas as crianças não têm culpa do que os adultos fazem e a melhor forma de ser feliz é fechar as feridas do passado.

Expresse-se bem sobre a mãe deles

Haverá momentos em que você não concordará com o que seu parceiro e a sua ex fazem, mas deve ter paciência, entender que a situação não é fácil e pelo bem dos filhos, tentar afastá-los do conflito. Quando eles se comportarem bem, mencione o quão bem a mãe os criou. Faça-os ver o quanto você a respeita.

É essencial também que você diga que não está tentando ser outra mãe para eles, mas que gostaria que se sentissem confiantes em sua casa e que saibam que se puder ajudar em alguma coisa, eles podem contar com você.