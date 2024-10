Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta Ás de Ouros

A boa sorte estará do seu lado para assuntos envolvendo o trabalho e assuntos financeiros.

Touro - Carta A Torre

Não tenha medo de mudanças e peça ao universo o que você tanto deseja; o caminho se abre.

Gêmeos – Carta A Roda da Fortuna

Hora de ser cauteloso com quem está ao seu redor, nem todo mundo quer ver você ter sucesso.

Câncer - Carta O Mundo

Hora de ser diferente e não ter medo das mudanças, pois novas oportunidades chegarão.

Leão - Carta O Diabo

Os demônios em sua cabeça estão dominando você; controle-os e aumente sua força espiritual, pense positivo.

Virgem - Carta O Carro

É hora de seguir em frente sem limites e não carregar pensamentos negativos. Você resolve assuntos familiares por uma herança.

Libra - Carta O Mago

Esta carta anuncia oportunidades e transformações, é a sua hora de brilhar no ambiente de trabalho; a paciência e a sabedoria são seus melhores aliados,

Escorpião – Carta O Sol

Momento de renascimento e o seu caminho é iluminado por abundância. Boas notícias e oportunidades para focar no presente!

Sagitário – Carta Ás de Copas

Esta será uma semana cheia de emoções e oportunidades, prepare-se para navegar num mar de possibilidades.

Capricórnio – Carta A Estrela

Energia e criatividade para cumprir suas tarefas pendentes, organizar seu tempo e você verá como tudo flui a seu favor.

Aquário – Carta O Sol

Chegada de sucesso, abundância e felicidade para o seu signo.

Peixes – Carta O Louco

Uma nova energia irá abalar algumas certezas e mostrar um novo caminho; propostas e pessoas entrando em contato.