Os mom jeans estão de volta e esses são os sapatos que você deve usar segundo especialistas em moda

Skinny, wide, flare, retos, slim, baggy, é impossível escolher entre aquele que realmente roubou a cena em 2024, já que cada um, à sua maneira, conseguiu entrar no guarda-roupa dos amantes do fashion que este ano deram um toque diferente aos seus looks agregando ao estilo de luxo silencioso.

Desta vez a elegância se misturou aos estilos casuais, deixando como resultado uma série de looks que parecem feitos com elementos do nosso armário, deixando para trás as camisetas para as blusas românticas e os casacos para os blazers, tudo mais sofisticado e isso se reflete. se reflete nos looks dos amantes da moda.

Porém, existe um tipo de jeans que ficou por um tempo, em hiato, e esses foram os famosos mom jeans, aqueles que, por um tempo, se tornaram um básico indispensável e que, pode-se dizer, não houve um único jeans famoso. alguém que lhe resistiria. É por isso que eles estão de volta para reivindicar seu trono como uma das peças de roupa mais confortáveis e valorizadoras.

‘Mom jeans’ voltará a ser tendência

Os jeans Mom nunca deixaram de estar na moda, digamos que foi uma pequena pausa, para encontrar o momento certo em que pudessem fazer a sua entrada triunfante, portanto, poderemos vê-los novamente nas vitrines de shopping centers como os grandes protagonistas dessas temporadas.

São os especialistas em moda que revelaram que o mom jeans voltou a recuperar a coroa, mas desta vez, para a última parte do ano, as combinações de calçado são diferentes e propõe-se o uso dos seus botins pretos de salto preferidos, por isso. tire a poeira de ambos, pois juntos farão você parecer uma verdadeira deusa.

Vale lembrar que o mom jeans é um tipo de calça que se caracteriza pela cintura alta e que foi popular em décadas como os anos 80 e início dos anos 90. São perfeitas para estilizar a figura, pois focam a atenção na cintura e alongam. o corpo.

Como usar ‘mom jeans’ com botas pretas de salto alto?

Se você também gostaria de aderir à tendência mom jeans e esquecer por um momento os flare ou mesmo os de cintura baixa, então junte-se à tendência de alguns dos jeans que se tornaram os favoritos de Kate Middleton.

Mom jeans com botas e casaco

Se você procura um look elegante que combine com o escritório, então combine mom jeans com um casaco, botas que serão o seu acessório estrela e um casaco longo, finalizando com uma camisa ou suéter de gola alta.

Mom jeans com suéter e botas pretas

Se por outro lado procura uma opção que seja confortável para o dia a dia, então a opção são os mom jeans com botas pretas de salto e como toque final, a sua camisa preferida, seja com detalhes bordados ou simples, no seu estilo. A versão lisa fica muito mais elegante e é uma opção perfeita para ficar chique, sem a necessidade de pensar muito no que vestir.

Mom jeans com blazer e botas

Por fim, uma opção glamorosa é optar por um blazer, isso é perfeito, se o seu estilo é o do luxo silencioso, combine com jeans mom e para finalizar, uns botins pretos de salto que vão te deixar estilizada e chique.