Nem branco, nem jeans! As saias pretas prometem ser sua nova obsessão: são estilosas e elegantes

O luxo silencioso se tornou uma das tendências mais poderosas dos últimos anos e, aos poucos, esse termo que parecia desconhecido acabou invadindo os armários das mulheres amantes da moda, transformando completamente os looks e a forma como muitas pessoas se vestem ao longo do tempo. .

Há alguns meses, as peças de corte reto se tornaram uma das constantes no mundo da moda, desde coletes de alfaiataria até calças de alfaiataria. Porém, isso não foi a única coisa, também as saias, que em sua versão de cetim, têm. tornou-se sinônimo de sofisticação.

Por isso, as saias ganharam um novo visual neste 2024, passando das mini saias plissadas às saias lápis e outros estilos que as catapultaram como uma das peças estrelas do ano, mas há uma que se tornou um ícone que aos poucos roubou as manchetes e não é nada mais nada menos do que sua versão em preto.

Look casual com saia preta Pinterest (Pinterest)

Saias pretas serão tendência até o final de 2024

É impossível ignorar o poder de uma saia, elas são sensuais, atraentes para todos e deixam como resultado um dos looks mais elegantes entre as mulheres de qualquer idade, não é à toa que se tornaram uma das peças preferidas de Carolina Herrera por excelência.

As versões longa e midi são uma das mais populares, e aquelas que o famoso estilista enquadra como uma das melhores opções para mulheres maduras que buscam ficar elegantes com o passar dos anos, porém, a versão preta não só grita sofisticação, é também uma das alternativas perfeitas para sair com os amigos ou até mesmo num dia casual.

Combinam com tudo e aderem adequadamente ao estilo do luxo silencioso, por isso também é perfeito para qualquer época do ano e vai deixar você tão bonita e estilizada, por isso esse tom específico se tornou um dos mais solicitados. à frente do jeans ou mesmo dos brancos e acetinados.

Como usar saia preta?

Se você também gostaria de aderir ao estilo saia preta, aqui estão alguns looks que podem servir de inspiração para aderir à tendência que promete te deixar com cara de diva.

Para um visual elegante

Para um look elegante, combine elementos como usar uma saia longa preta como blusa romântica transparente e acrescente um cinto adicionado ao calçado que se destaca como esses saltos brancos, ou crie esta dupla a partir de um blazer cropped e uma saia preta, acrescente mules e você está pronta.

Look casual com saia preta Pinterest (Pinterest)

Para um look casual

Para um look casual, combine o calçado mais confortável, seja tênis ou rasteirinha com sua saia preta preferida e um top ou suéter, você terá pronto um look confortável que lhe permitirá percorrer longas distâncias sem ficar muito exausto.

Look casual com saia preta Pinterest (Pinterest)

Para um look glamoroso

Se procura um look glamoroso então estas combinações são para você, acrescente botins com roupas curtas e acrescente acessórios como bolsas ou chapéus.