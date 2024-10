WhatsApp: passo a passo para excluir fotos e vídeos que ocupam mais espaço de armazenamento

Deletar arquivos grandes no WhatsApp libera muito espaço de armazenamento

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens por excelência hoje. E seus milhões de usuários em todo o mundo não o utilizam apenas para se comunicar com amigos, familiares ou parceiros.

Também o utilizam para temas profissionais, para se manterem informados e até para se divertirem. O lado ruim é que cada interação que você tem no app Meta gera resíduos que se acumulam.

Com o tempo, a plataforma pode acabar ficando sem espaço e seu funcionamento ser afetado. A melhor maneira de corrigir ou evitar esse problema é excluir alguns arquivos.

Principalmente todas aquelas fotos e vídeos que ocupam muito espaço devido ao seu enorme peso. Excluí-los economiza armazenamento muito rapidamente, mas nem todo mundo sabe como fazer isso.

Como deletar as fotos e vídeos que ocupam mais espaço na memória do WhatsApp?

Portanto, a seguir, explicaremos como excluir os arquivos que ocupam mais espaço no WhatsApp. O processo é muito simples e intuitivo e, no final, eles serão apenas removidos da memória.

No entanto, você ainda os verá nos bate-papos e poderá baixá-los novamente se precisar deles em alguns casos. As etapas a seguir para remover imagens pesadas são as seguintes: