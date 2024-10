Descubra os tipos de quartzo que você deve carregar na bolsa para que nunca lhe falte dinheiro

Tem coisa melhor do que ter tranquilidade financeira? Com ela, você se torna uma pessoa menos estressada e tem a possiblidade de realizar alguns desejos, como por exemplo, viajar para curtir com a família.

E, além de um planejamento financeiro, uma boa forma de conseguir esta tranquilidade para que nunca lhe falte dinheiro é carregar alguns tipos de quartzo na bolsa.

É uma espécie de ritual simples que pode ajudar você a manter a solvência financeira ao longo da vida. Por isso, que tal descobrir agora mesmo quais quartzos carregar na bolsa para ter sempre abundância? Confira 6 a seguir, de acordo com o portal Soy Carmín:

1. Quartzo transparente

O quartzo branco ou transparente permite ativar energias e é muito utilizado para pensar ou meditar. Ele é eficaz para atrair ou manifestar uma melhor situação financeira. Por isso, guarde-o na carteira e nunca lhe faltará dinheiro.

2. Aventurina azul

A aventurina azul lhe proporcionará uma boa relação com o dinheiro. Você terá uma estabilidade econômica correta e seus lucros serão cada vez maiores. É uma das pedras que nunca deve faltar na sua bolsa.

3. Malaquita

A malaquita abrirá seus caminhos financeiros e atrairá abundância imediatamente. Além disso, é perfeita para eliminar energias ruins.

4. Citrino

O citrino, ou quartzo amarelo, desbloqueia energias ruins que atrapalham o dinheiro. É perfeito para atrair riqueza e afastar a inveja.

5. Quartzo verde

Esta pedra está associada ao dinheiro e à abundância devido à sua cor verde. Ela ajudará você a alcançar a prosperidade e a aumentar os lucros, por isso é perfeito para levar na bolsa.

6. Quartzo Olho de Tigre

O quartzo Olho de Tigre também atrai abundância e dinheiro. É muito bom ter na bolsa na hora de abrir um negócio, procurar emprego ou pedir aumento. Com esta pedra você poderá melhorar sua situação financeira.