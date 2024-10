As mensagens deste sábado para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as mensagens deste sábado (19) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

O tarot de hoje questiona: Para que se fechar no seu casulo? Por que se proteger? Você quer viver uma existência amena? Viva com alegria. Não é para isso que estamos aqui? Um dia isso tudo acaba.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

Aproveite a disposição e essa boa influência e dedique-se de corpo e alma aos seus projetos, aos seus sonhos e à sua vida. Quando nos sentimos bem conosco, temos tanto para oferecer aos outros.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

No plano sentimental, você pode estar no início de uma fase bonita. Mas mais do que isso, o tarot de hoje destaca que é necessário adoçar um pouco os seus ímpetos e demonstrar o ser amoroso e meigo que você também é.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

O tarot de hoje indica lutas internas, indecisões e dúvidas. Em caso de dúvida, opte por ser feliz! Coloque as mãos no coração e sinta o que ele quer.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

Avalie tudo de forma justa, ouça sua intuição antes de agir e permita-se crescer ao sabor das surpresas que a vida tem para oferecer. Além disso, tenha maturidade para aceitar seus erros e fragilidades; só assim você pode viver em paz.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O Tarot também destaca: não tem amigos? Está na hora de fazer novos! Como fazer isso? Saindo de casa e frequentando grupos com interesses em comum.”

Com informações do site Selfie PT