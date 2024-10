Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quinta-feira (17)

Confira as revelações do tarot, nesta quinta-feira (17), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot de hoje indica uma fase de agitação e ansiedade, que nos mostra que estamos presos ao passado ou ao futuro, e não no presente. Com isso, a recomendação é importante refleir sobre o agora.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot de hoje destaca a necessidade de conquistar, de ultrapassar seus limites para reconhecer suas verdadeiras capacidades. E isso pode ser feito sem precisar passar por momentos de dor. Esse é o segredo.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro]

Aproveite esta fase mais leve, tire os remos da água e desfrute do que a vida tem a lhe oferecer. Seja uma festa, um bom jantar, um fim de semana romântico ou com amigos, uma tarde de compras, não importa – também é necessário ocupar nosso precioso tempo com o que nos dá prazer.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot de hoje destaca que, nesta fase, é necessário ter atenção e não se fechar diante dos desafios. Não ceda ao medo e mantenha-se forte.

