Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para esta quinta-feira (17)

Confira aqui as revelações do tarot, nesta quinta-feira (17), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Nesta fase, o tarot destaca que você poderá se sentir mais enérgica e empreendedora, alma bonita, o que só beneficiará sua atividade profissional.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Nesta fase, você pode começar algo novo. Será um romance? Então, terá que vencer essa teimosa timidez e mostrar seus sentimentos! Faça um convite original e irresistível, e verá como ele/ela não vai resistir a você.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

O tarot de hoje fala de sabedoria e pede um pouco mais de paciência. Tudo pelo que você tem lutado tanto poderá finalmente entrar em uma fase mais positiva, se você descomplicar sua mente.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

São tantas as pessoas que se tornam miseráveis pela força de seus pensamentos e imaginação negativos. A vida as moldou assim, e elas não conseguem sair dessa situação. A boa notícia é que é possível mudar! Com ajuda, com vontade e com consciência, é possível sair.

Texto com informações do site Publimetro