Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (15)

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (15), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot de hoje destaca para o signo de Sagitário: É hora de deixar de lado o que não é para você, para poder receber o que há de bom em sua vida.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot indica que você passará por uma fase positiva, com crescimento econômico. Tenha cuidado com brigas na rua e problemas sérios; não se envolva em questões que não são suas.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Tome decisões para seguir em frente e cortar laços com o passado. Aprenda a colocar cada pessoa em seu devido lugar para que você possa ser feliz.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot destaca: Não fale com ninguém sobre seus planos, procure ser reservado, para que as pessoas não te encham de perguntas negativas.

