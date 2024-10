Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (15)

Confira as novas revelações do tarot, nesta terça-feira (15), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

É hora de selecionar melhor seus amigos. Você tem ótimas habilidades de liderança, pois isso o ajudará a crescer. O tarot também destaca que é importante tomar cuidado com problemas jurídicos.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Seja mais inteligente, deixe tudo fluir e não permita que pensamentos negativos te alcancem. Um amor mais compatível está a caminho, e é hora de você construir uma família.

Clique aqui para seguir notícias do Metro World News sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples e rápida

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

ANÚNCIO

Peça apoio, mas não acredite em tudo o que dizem; procure ser mais cauteloso. É importante se afastar das energias negativas. Às vezes, você pode não se sentir amado porque se sente usado.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Apesar do que você sente, seja mais sábio ao falar. Busque meditar para se conectar com o espiritual. Você é um ser de luz, feito para ser grande, e alcançará o sucesso.

Texto com informações do site México AS