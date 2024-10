Adeus jaqueta biker! Esse é o blazer que está causando sensação: é elegante e ousado

Se há uma peça que grita elegância e sofisticação é o blazer, por isso, principalmente neste ano, ele se tornou um dos básicos do guarda-roupa 2024, sendo este o principal acessório e padrão do luxo silencioso.

ANÚNCIO

Embora tenha se tornado a peça preferida nos últimos anos e principalmente em 2023 e 2024, ela, assim como o jeans, vai sofrer uma nova reviravolta para destacar o lado mais ousado da mulher, então se você é amante desse tipo de peça, então combine em sua próxima olhada da seguinte maneira.

Blazer de couro Pinterest (Pinterest)

O blazer será usado assim para substituir a jaqueta biker

O blazer é o eterno companheiro das mulheres elegantes e este ano tornou-se o básico indispensável para além dos looks clássicos de escritório. Foi assim que pudemos ver a sua evolução, passando dos looks demasiado formais ao uso diário de cada uma de nós mulheres.

Quase tão versáteis quanto os jeans, os blazers tornaram-se o aliado perfeito das mulheres independentemente da idade, pois além de refletirem sofisticação, elegância, confiança e aquele toque casual que reflete maturidade, são ideais para qualquer pessoa e saberão se adaptar ao look. moderno e chique sempre que necessário.

Desta vez, a mudança que o blazer sofre está na sua textura, já que não será exatamente feito de tecido, mas sim de couro, sendo esta a opção perfeita para quem não quer usar jaqueta biker, pois reflete essa rebelde espírito sem necessariamente optar por uma roupa tão casual.

Blazer de couro em tendência Pinterest (Pinterest)

Como usar um blazer de couro com elegância?

Se você também gostaria de aderir à tendência dos blazers de couro que equilibram bem a sofisticação com o toque livre e descontraído de um look casual, então deixamos aqui algumas dicas e looks que podem te ajudar a adicioná-los ao seu estilo, você verá que é é Perfeito até para uma festa com os amigos ou para dar um ar moderno ao seu look.

Tanto o blazer de couro quanto os gabardinas são arrebatadores, então não hesite em optar por eles na sua próxima compra no shopping ou se já tiver um, adicione-o ao seu look, você verá como ficará chique sem a necessidade de adicionar muitos elementos que prejudicam a elegância do seu estilo. Esqueça os motociclistas e comece a usar um blazer de couro, você verá a diferença ao experimentá-lo pelo menos uma vez.

ANÚNCIO

Blazer de couro com sandália de salto

Combine um blazer de couro com looks completos, por exemplo, aqui foram acrescentadas calças e top brancos, com detalhes marrons nas sandálias e na peça estrela desta nota, ou, crie um look totalmente preto e acrescente botas de cor neutra.

Blazer de couro em tendência Pinterest (Pinterest)

Blazer de couro com tênis

Para um look casual mas chique, combine jeans com um blazer de couro e acrescente um tênis, você pode combiná-lo com um top ou espartilho para um toque sensual perfeito para uma saída à noite, adicione pequenos acessórios e elementos, você terá o roupa pronta perfeita para se destacar.

Blazer de couro em tendência Pinterest (Pinterest)

Blazer de couro com botas

Por último, mas não menos importante, esta opção glamorosa criada a partir de looks totalmente pretos como saias e shorts com blazer de couro e o contraste do calçado com botas de cano alto vinho ou animal print, lembre-se que bordô é a cor do outono, acrescente sua roupa.