A calça skinny está de volta! É assim que devem ser usadas com elegância nesta temporada

Se você pensava que jeans skinny eram coisa do passado, você se enganou. Sabemos que o luxo tranquilo e outras tendências provocaram mudanças nas calças, propondo mudanças na largura das pernas.

Dessa forma, as wide leg, cargo, baggy e até as godês chegaram para varrer os armários das mulheres amantes da moda, porém, a memória das skinny que por décadas se tornaram as mais usadas voltaram a reivindicar seu lugar como as mais usadas. reis do jeans.

Existe uma série de peças que, independentemente da estação, se adaptam perfeitamente às necessidades de qualquer pessoa, entre elas os jeans, cuja essência casual e confortável os tornou os favoritos de qualquer look, por isso conhecer as suas tendências e a sua evolução.

Jeans Skinny com suéter oversize Pinterest (Pinterest)

Os jeans skinny estão de volta à moda e é assim que serão usados nesta temporada

Os jeans skinny voltaram a ser tendência neste 2024, sim, chegou a hora de dizer adeus à famosa perna larga para dar lugar a esse shape tubular que os tornou os favoritos das mulheres desde 2012.

Desta vez, a calça, também conhecida como ‘skinny’, vai ser espanada pelas mulheres que amam moda, mas se você pensava que ela tinha virado sinônimo de ‘descontração’ se enganou, embora tenha demorado muito para chegar , disseram-nos os especialistas, revelaram a forma correta como podem ser utilizados para que a figura fique estilizada sem perder a elegância.

Para a nova temporada, mais uma vez, as tendências voltam a mudar e trazem o jeans básico que nunca pode faltar, então se você quer um look elegante, então opte pelo jeans skinny com suéter oversize, garanto que você vai adorar a combinação aconchegante e chique que resulta em um dos melhores looks para passar a temporada.

Jeans Skinny com suéter oversize Pinterest (Pinterest)

Como usar jeans skinny com suéter oversized?

Desta vez a combinação do jeans skinny não é feita com roupas muito curtas como os crop tops, a variação e a forma correta que os especialistas propõem é a utilização destes com peças superiores em sua versão oversized, deixando-os discretos, mas ainda assim, servem para estilizar a figura.

Por isso, para se preparar para a nova temporada, a proposta é essa dupla que você pode usar nos dias mais frios sem perder a elegância, então, deixamos aqui seis looks que podem servir de inspiração para adicionar novamente o seu jeans skinny ao seu look.

Para um look elegante

Crie looks totalmente pretos para estilizar a figura, podendo incluir o uso de jeans skinny, um suéter oversized de gola alta e salto agulha perfeitos para o escritório, ou, se você é amante dos tons terrosos, combine top e calçado na cor marrom cores adicionadas a botinas.

Jeans Skinny com suéter oversize Pinterest (Pinterest)

Para um look casual

Para um look casual, as malhas serão suas melhores aliadas. Combine suéteres oversized desse estilo com jeans skinny e acrescente calçados como botins de salto quadrado. Eles são perfeitos para estilizar sem comprometer o conforto.

Jeans Skinny com suéter oversize Pinterest (Pinterest)

Para um visual glamoroso

Se você quer se destacar pelo seu glamour, então combine alguns jeans skinny rasgados com salto agulha ou botinhas e adicione um suéter oversized em uma cor como bordô, preto ou vermelho, você pode incluir outros elementos como casacos, e adicionar acessórios como óculos de sol e bolsas.