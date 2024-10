3 perfumes femininos com cheiro de jasmim: são sensuais e deixam uma marca inesquecível

Os perfumes com aroma de jasmim são sensuais e atemporais

Os perfumes com aroma de jasmim mantiveram imensa popularidade ao longo dos séculos devido ao seu aroma requintado, quente, sensual e atemporal que seduz até o olfato mais exigente.

As fragrâncias que têm esta planta do gênero Jasminum entre suas notas principais são ensolaradas, limpas, elegantes e perfeitas para qualquer ocasião: do dia a dia até um evento especial.

3 perfumes com cheiro de jasmim perfeitos para qualquer estação

Se quiser experimentar um perfume único de jasmim, apresentamos 3 das melhores fragrâncias que cheiram a esta flor. Todas essas opções são etéreas e ficarão gravadas na sua memória para sempre.

Jasmim des Anges de Christian Dior

Um perfume com um aroma requintado de jasmim é este eau de parfum unissex da Dior. A marca afirma em seu site que a fragrância incorpora “uma silhueta floral ensolarada e deliciosa que borda uma renda de jasmim licoroso e néctar de damasco com reflexos de mel”.

“Transbordando de sol, este alegre eau de parfum unissex é um concentrado de hedonismo. Sinónimo de verões sem fim, uma madeleine olfativa de Proust, Jasmin des Anges transporta-nos com apenas algumas gotas para o interior da região de Nice”, conclui.

Jasmin Rouge de Tom Ford

Outro perfume espetacular com aroma de jasmim é este de Tom Ford. A marca afirma em seu site que o aroma desta fragrância é “sensual e saturado como as icônicas cores vermelhas dos lábios” e “revela a decadência erótica da flor”.

“Uma mistura inesperada e voluptuosa de lindas sépalas absolutas de jasmim sambac, sálvia e especiarias de pimenta é tão ousada quanto lábios vermelhos laqueados”, ela descreve.

Alien de Mugler

Se existe um perfume icônico com aroma de jasmim, é este poderoso e enigmático eau de parfum de Mugler. A maison afirma no seu site que esta fragrância “personifica uma deusa solar, radiante e sensual, e espalha paz e magia no seu aroma”.

“Alien, um perfume feminino de longa duração, é capaz de revelar a luz e a força criativa de cada mulher. As notas ricas e sensuais de Alien refletem a força feminina: uma poderosa fragrância floral de jasmim combinada com aromas amadeirados e notas de âmbar”, finaliza.