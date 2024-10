O que significa quando um homem cruza as pernas: saiba tudo o que esse gesto revela sobre ele

Os homens não expressam bem o que sentem quando sentem o tempo todo, mas não precisam falar muito para mostrar o que pensam ou o que realmente está em seu coração.

E os sinais involuntários na sua linguagem corporal são realmente significativos; Por exemplo, quando um menino cruza as pernas na frente de uma mulher ele pode estar comunicando diversas coisas.

O que significa cruzar as pernas nos homens?

A especialista em linguagem corporal Patti Wood explicou à Cosmopolitan que se um homem cruzar as pernas, mas virar o tronco e a parte superior do corpo para fora, ele pode não estar interessado em você.

No entanto, quando ele cruza as pernas para fora e vira o resto do corpo em direção a ela, pode ser um sinal de que ele é tímido, de acordo com o autor de Successful Signals, A Guide to Reading Body Language.

Mas, quando um homem está com as pernas cruzadas, também é preciso olhar na direção da parte superior da perna. Por exemplo, se o referido membro apontar para você, significa que ele está tentando se aproximar.

Agora, se ele cruzá-lo para o outro lado é uma forma de conseguir espaço. No entanto, de acordo com o especialista em linguagem corporal Steven Keyl ao Insider, cruzar as pernas é um gesto “confuso”.

O gesto de cruzar as pernas pode ser muito revelador | (Pexels)

“Pernas cruzadas podem ser um sinal confuso. Alguns dizem que mostra relaxamento aberto, outros dizem que mostra que a pessoa está na defensiva”, explicou o escritor de The Human Whisperer: Mastering The Art of Understanding, Connecting With, and Influenciing Others.

“A verdade é que depende do contexto e da posição. Uma pessoa em pé com as pernas cruzadas e o peso transferido sobre uma perna normalmente projeta uma atitude de relaxamento informal”, disse o especialista mencionado anteriormente.

“A mesma pessoa sentada com as pernas cruzadas, com os braços segurando a perna de cima no lugar, está fechada e não está mais totalmente engajada. Tal como acontece com tantos sinais de linguagem corporal, o contexto é rei”, destacou.

Por que um homem cruza as pernas?

Portanto, é importante lembrar que nada é definitivo. Na verdade, a profissional de marketing digital Lauren Crain disse que cruzar as pernas também pode ser amplamente mal compreendido.

“Se alguém cruzar as pernas com a perna de cima apontando para você (por exemplo, se estiver sentado à sua esquerda e cruzar a perna direita sobre a esquerda), é um bom indicador de que está participando da conversa”, ele disse ao Insider.

“Às vezes, quando uma pessoa cruza as pernas para trás (cruza da esquerda para a direita) pode-se interpretar que ela não está mais interessada na conversa. Isto pode ser verdade, mas também pode significar que as suas pernas estão desconfortáveis ou que a sua perna inferior adormeceu”, frisou.