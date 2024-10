Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 18 de outubro de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Novos bens e passeios que renovam suas energias positivas e de abundância. Você terá um convite importante e pode envolver se mudar para outro país.

Chance de sucesso em tudo que se propõe. Evite a arrogância e não se vanglorie das suas conquistas com qualquer pessoa para não atrair energias negativas.

Você tem um forte desejo de poder e riqueza, não é conformista. Com liderança, generosidade e vontade de cuidar de quem ama, isso pode ser potenciado de uma forma positiva.

Evite ser controlador com seus parceiros.

Virgem

Controle sua raiva antes de falar e seja mais racional. Evite querer controlar tudo e seja alguém mais aberto a mudanças.

Não se envolva em fofocas e guarde os segredos que lhe são confiados. Resolvendo questões jurídicas, principalmente relacionadas ao lar.

Não fique nervoso com sua saúde, você ficará bem. A justiça divina chegará até você; lembre-se de que as boas ações que você realiza sempre terão consequências positivas.

Não preencha seus pensamentos com situações que não existem, é hora de basear sua vida na realidade.

Libra

Hora de cortar laços tóxicos para o seu bem-estar. Não tenha medo de se despedir de amizades que não lhe trazem nada de bom, pois é hora de você consolidar seus sonhos.

Sentindo uma segurança e estabilidade incomparáveis, mas seja mais discreto com os seus sucessos e escolha com cuidado as pessoas que divide a vida.

Um presente inesperado encherá seu coração de felicidade. Se você estiver passando por um rompimento, feche esse ciclo e abra seu coração. Se você tem companheiro, fortaleça seu vínculo, a comunicação será fundamental.

Escorpião

O dinheiro fluirá sem problemas. Com o seu carisma você poderá se relacionar melhor e encontrar alguém especial.

Um amor do passado reaparece e pode criar conflitos; corte essa situação e concentre-se no presente. Se você tem companheiro, valorize o que você tem e evite cair em tentações.

Você é um líder nato, as reuniões de trabalho exigirão mais de você, mas seu perfeccionismo o levará ao sucesso. Chegou a hora de você começar seu próprio negócio. Viajar vai renovar as energias e trazer novas experiências.