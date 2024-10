Novos sticks de contorno e blush prometem praticidade e efeito natural

As maquiagens em stick voltaram com tudo e não é para menos! Práticas e versáteis, elas são perfeitas tanto para os iniciantes no universo das makes quanto para os experts!

E como uma marca antenada, que celebra a beleza individual, sempre de forma divertida, a Ruby Kisses, divisão do Grupo Kiss New York, não poderia ficar de fora! Com os lançamentos Melon Pop! e Contour Pop!, ela promete encantar a todos com suas fórmulas cremosas, super pigmentadas e extremamente fáceis de esfumar.

Ruby Kisses - Melon Pop! Blush em Stick - 5g

Cores: Plum Pop! (roxo), Terracota Pop! (terracota), Peach Pop! (coral) e Flamingo Pop! (rosa)

De textura cremosa e aveludada, o novo blush em stick, da Ruby Kisses, além de ser prático e fácil de aplicar e esfumar, oferece alta pigmentação que dura por muito tempo. Contém vitamina E, manteiga de karité, óleo de jojoba e óleo de rosa-mosqueta para tratar a pele ao mesmo tempo em que entrega uma cor linda para uma make surpreendente! Possui fórmula vegana e livre de crueldade animal e tem um delicioso cheirinho de melancia. Ah! Também pode ser aplicada nos lábios, tornando as produções ainda mais práticas!

Modo de uso: Aplique o produto na área desejada e espalhe com as pontas dos dedos, pincel ou esponja.

Ruby Kisses - Contour Pop! Contorno em Stick - 5g

Cores: Espresso Pop! (marrom escuro), Mocha Pop! (marrom médio) e Frappé Pop! (marrom-claro)

Para um contorno à prova de erros, a Ruby Kisses oferece Contour Pop!. Prático e fácil de aplicar e esfumar, o novo contorno em stick oferece longa duração. Formulado com vitamina C, ácido salicílico e óleo de semente de jojoba, o produto ainda ajuda a hidratar e a controlar a oleosidade da pele. Sua fórmula é vegana e livre de crueldade animal.

Modo de uso: Aplique o produto nas áreas do rosto em que deseja dar profundidade, como nas laterais do nariz, nas têmporas, no maxilar ou abaixo das maçãs do rosto, e, com ajuda de um pincel ou esponjinha, espalhe até o efeito desejado.

Foto: Divulgação

Ruby Kisses. Sua rotina de beleza mais divertida!

A Ruby Kisses é uma marca do Grupo Kiss New York, que nasceu da paixão por celebrar a beleza individual, como forma de expressão. Oferece uma ampla variedade de produtos de alta qualidade e com preços acessíveis, para todas as pessoas. Sempre unindo funcionalidade e praticidade, os produtos são desenvolvidos e pensados com detalhe para serem mais do que um item de beleza e sim um caminho para se sentir bem consigo mesma.

Ruby Kisses Brasil Loja online: https://www.kissnewyork.com.br/ruby-kisses

Instagram: @rubykissesbrasil

TikTok: @rubykissesbrasil

Informações à imprensa e a criadores de conteúdo

MHCOMM Consultoria de Comunicação