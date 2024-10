Saiba quais são as calças que farão sucesso em 2025 e as que não serão mais usadas ou ficarão desatualizadas

As calças com pregas e cargo reinarão em 2025

Embora 2024 ainda esteja longe de acabar, as tendências de calças para o próximo ano já se fizeram sentir e é preciso estar atento se queremos estar na moda em 2025.

Segundo a estilista Piluka de Echegaray em entrevista à InStyle, quatro modelos farão sucesso no street style e nas marcas de moda, enquanto duas se despedirão na próxima safra.

As calças que vão varrer e não serão mais usadas em 2025

Quer saber quais calças farão sucesso em 2025 e quais não serão usadas ou farão você parecer desatualizado? Continue navegando para descobrir e preparar seu guarda-roupa para o próximo ano.

A calça que vai conquistar em 2025

O especialista garantiu à revista que as calças que vão conquistar no próximo ano são modelos confortáveis, sofisticados, ideais para qualquer estilo e que valorizam todos os looks.

Como calças largas, largas e compridas, com silhueta oversized e cortes da cintura ao tornozelo; No entanto, haverá quatro que se destacarão acima de tudo. Abaixo nós os apresentamos

Calças com pregas

Uma das calças que vai cativar no próximo ano são as calças com pregas. É uma peça que acrescenta elegância a qualquer look e é ideal para combinar com peças básicas.

Calças cargo

As calças cargo decolaram este ano e continuarão a fazê-lo no próximo ano. A peça versátil, confortável e estilosa é perfeita para criar tanto looks despojados com tênis quanto looks mais chiques com salto.

Calças de cortes largos

Calças de cortes largos são um item básico do guarda-roupa que veremos em todos os lugares em 2025. Sim, no próximo ano eles serão usados largos e combinados tanto com sapatos elegantes quanto com tênis.

Calças jeans

Os jeans nunca saem de moda e não haverá exceções em 2025, mas não serão usados qualquer jeans, mas sim os folgados: perna larga, culotte, palazzo, mom ou qualquer corte largo.

As calças que sairão de moda em 2025

As calças que não serão mais usadas no próximo ano são modelos opostos aos que serão usados; Especificamente, os finos e de cintura baixa são despedidos porque não fazem jus e estão fora de moda.

Slims

Segundo Echegaray à InStyle, calças justas possivelmente poderão ser vistas na passarela, mas sua presença será pontual, pois estão fora de moda e não serão usadas em 2025.

Calças de cintura baixa

Embora ainda sejam vistas nas lojas e nos looks, a presença de calças de cintura baixa é cada vez menor e elas não serão usadas no próximo ano porque não estilizam a silhueta e são muito difíceis de usar.