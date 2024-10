Pensando em investir na sua carreira? O curso profissionalizante para formação de criadores de conteúdo pode ser a melhor opção para você

A Cely, startup pioneira em conectar marcas e criadores, e a Faculdade Anhanguera, firmaram uma parceria para oferecer o curso profissionalizante para formação de Criadores de Conteúdo. O curso é destinado aqueles que desejam se tornar ou já estão atuando como criadores de conteúdo, mas querem se profissionalizar. Com nove módulos, o curso será ministrado de forma online por meio da plataforma exclusiva da faculdade e as inscrições começam a partir do dia 17 de setembro de 2024.

Com uma programação completa para um entendimento 360º do setor, incluindo o uso eficaz de plataformas e ferramentas, construção de uma narrativa autêntica, conhecimentos empresariais essenciais como negociação e finanças, e domínio das tendências tecnológicas. Voltado para iniciantes no mercado digital, criadores que buscam monetizar seu conteúdo de forma estratégica e profissionais de comunicação que desejam aprimorar suas carreiras no ambiente online, o curso explora a fundo o ecossistema dos criadores.

A formação profissionalizante de criadores de conteúdo da Cely e Anhanguera se destaca por sua formação prática e especializada, garantindo um nível de excelência e credibilidade incomparáveis. Com oito anos de experiência no marketing de influência, a Cely traz para o curso um time de nove especialistas renomados, oferecendo aos alunos uma perspectiva rica e diversificada de profissionais que vivenciam o creator economy diariamente. “Nossa abordagem é extremamente abrangente, cobrindo desde o entendimento do potencial da creative economy até o uso da IA para otimização de processos, incluindo aspectos essenciais como abertura de empresa e diferentes formas de trabalho. Esses elementos combinados tornam o nosso curso uma escolha diferenciada para quem busca uma carreira sólida e bem-informada no universo digital”, explica Leandro Bravo, co-fouder e CPO da Cely.

“A parceria da Anhanguera, nossa instituição de educação completa para jovens e adultos, com a Cely reitera nosso compromisso com o lifelong learning, ou seja, ofertar cursos que atendam as necessidades de acordo com cada momento de sua vida. Tenho certeza que será uma rica oportunidade de aprendizado e crescimento para os futuros creators”, Leo Queiroz, Sócio e Vice-Presidente de Crescimento da Cogna.

O curso surge para atender uma demanda de mercado de criadores e influenciadores que está em franca ascensão e demanda profissionais qualificados. “Nos últimos anos, vimos um aumento significativo no interesse por carreiras digitais e observamos as marcas ajustarem suas estratégias para fortalecer suas conexões com os públicos-alvo. Nesse contexto, a necessidade de profissionais especializados torna-se cada vez mais clara. A formação que oferecemos é relevante neste cenário, pois prepara os participantes para atender à crescente demanda, oferecendo um conhecimento abrangente e prático. Ele abre portas para diversas oportunidades, desde a criação de uma rede e comunidade influente até a complementação e aprimoramento das habilidades profissionais existentes,” afirma Bravo.

O curso acabou de ser lançado em um evento online no canal do YouTube da Anhanguera (https://www.youtube.com/anhanguera), no valor é de R$ 1.297,00 e no lançamento, para os primeiros alunos, o valor será de R$ 997,00, além de bônus exclusivos, como e-books e ferramentas de apoio. Mais informações no site: www.cely.co/curso-criador-de-conteudo

