Lavanda: Os benefícios energéticos que você não conhecia de ter essa planta em casa

A lavanda é uma planta bastante famosa por sua beleza e perfume delicado, que pode ser cultivada em varandas, janelas ou ambientes com boa passagem de luz.

No entanto, o que você provavelmente não sabe sobre esta planta, que pode ser encontrada em diversas apresentações, é que ela também tem um grande poder de proteger a sua casa e o seu bem-estar.

Por isso, que tal conhecer os benefícios energéticos da lavanda agora mesmo? Confira 5 a seguir, retirados do portal Soy Carmín (texto em espanhol):

Fechaduras internas

Há dias em que bloqueios internos tentam dominar a cada hora, aqueles que fazem você sentir um misto de emoções, geralmente negativas. Ter lavanda em casa vai te ajudar a desbloqueá-los e vai te libertar aos poucos daquilo que tanto te atormenta.

Ajuda a dormir melhor e a combater os pesadelos

Graças às suas propriedades relaxantes, a lavanda é uma ótima companheira na hora de dormir. Você pode optar por colocar um pequeno buquê debaixo do travesseiro, borrifá-la na sua apresentação de óleo essencial ou simplesmente acender uma vela algumas horas antes de ir dormir.

Boa sorte

Há muito que se acredita que esta planta atrai boa sorte. Existem até muitos rituais que os especialistas no assunto recomendam, além de limpar as energias negativas da sua casa. Por isso, não hesite em ter por perto alguns potes ou incensos com seu aroma.

Relacionamentos amorosos

Há séculos a lavanda tem sido utilizada para situações ligadas aos relacionamentos amorosos, pois se acredita que ela é capaz de adoçar uma relação que está passando por dificuldades. No entanto, isso não vale só para casais, mas também para amizades e família. Além disso, ajuda nas más vibrações.

Humor

Entre suas qualidades espirituais, destaca-se por ser benéfica nos momentos de tristeza e depressão, mesmo quando você teve um dia ruim. Incensos ou velas aromáticas de lavanda são sempre a melhor opção para encher sua casa com seu aroma.