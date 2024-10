Dieta vegetariana para crianças: e-book orienta sobre impactos da prática na saúde dos pequenos

Um e-book gratuito esclarece sobre a prática do vegetarianismo, veganismo e adoção de dietas à base de plantas (ou, no inglês, plant-based diets) para crianças. No Brasil, segundo levantamento do Ibope, 14% da população se autodeclara vegetariana e, de acordo com o Instituto Ipsos, 28% das pessoas têm procurado ingerir menos carne em dietas tradicionais. Essa mudança de comportamento tem sido cada vez mais replicada na faixa etária até 12 anos, o que levanta preocupações dos especialistas sobre o desenvolvimento dos pequenos.

O livro virtual, que reúne recomendações de especialistas sobre o tema, foi elaborado pelo International Life Sciences Institute (ILSI). O material conta com contribuições da pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Universidade Federal de São Carlos (UFScar), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e do Centro de Excelência em Nutrição e Dificuldades Alimentares (CENDA), do Instituto PENSI.

Os autores apontam que dietas vegetarianas e veganas bem administradas promovem diversos benefícios à saúde, como redução do peso corporal, menor incidência de síndrome metabólica ou diabetes, além de melhorar a pressão arterial e dislipidemia, reduzir a incidência de câncer e a incidência de doença isquêmica do coração.

No entanto, os pesquisadores ressaltam que uma dieta vegetariana, especialmente a vegana, também pode estar relacionada a riscos à saúde, incluindo deficiências nutricionais, como a de vitamina B12, zinco e ferro.

“Especialmente em crianças, que consomem dietas vegetarianas, tem sido evidenciado riscos para deficiências nutricionais, o que tem sido um incentivo para o estabelecimento de guias, posições e diretrizes nutricionais. Caso a dieta vegetariana não esteja adequadamente equilibrada por diversidade, combinando cereais com leguminosas, leite, ovos e alimentos enriquecidos, pode levar a deficiências nutricionais específicas”, alertam os pesquisadores no e-book.

“Isto pode ocorrer principalmente nos primeiros cinco anos de vida pelos requerimentos nutricionais relacionados à demanda metabólica inerente a esta faixa etária [maior velocidade de crescimento físico e desenvolvimento neuropsicomotor], que devem ser fornecidos pela alimentação”, ressaltam os especialistas.

A recomendação dos cientistas é que, para evitar distúrbios de desenvolvimento graves e até mesmo irreversíveis, haja investimento em suplementação, com destaque à proteínas, vitamina B12, vitamina D, cálcio, ferro, zinco, iodo e ácidos graxos.

“Na faixa etária pediátrica, mesmo uma dieta diversificada e bem planejada, deve ser associada a suplementação medicamentosa ou alimentar, principalmente nas fases de maior velocidade de crescimento físico e desenvolvimento neuropsicomotor”.

O e-book é gratuito e pode ser conferido na internet.