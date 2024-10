Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (11)

Confira as novas revelações do tarot, nesta sexta-feira (11), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot de hoje destaca para o signo de Leão que é necessário evitar criar problemas onde não existem. Seja discreto com seus planos de vida e não revele detalhes.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Nesta fase, é importante ter em mente que tudo o que aconteceu faz parte do seu aprendizado, vai te ajudar a seguir em frente.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Confie na sua intuição e siga em frente com determinação, pois o sucesso o espera. Não desperdice as oportunidades que aparecerem no seu caminho.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot destaca que este é o momento ideal para você buscar novos desafios profissionais. Continue aprendendo e ampliando seus conhecimentos; os idiomas abrirão muitas portas para você.

