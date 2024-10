Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (10)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quinta-feira (10), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O 9 de Paus do tarot fala sobre medos e como nos deixamos paralisar por eles, impedindo-nos de viver novas experiências. As proteções não têm discernimento para diferenciar o negativo do positivo. Elas barram tudo de uma vez. Nossas barreiras nos protegem de tudo.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Viver nos extremos é cansativo. Às vezes, estamos muito bem, achando que podemos conquistar o mundo. Outras vezes, estamos no fundo do poço, acreditando que tudo dá errado. Tudo passa, tudo é cíclico. O tarot questiona: O problema surge quando ficamos presos em um dos extremos.

Clique aqui para seguir notícias do Metro World News sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples e rápida

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

ANÚNCIO

Depois de muitas incertezas, inevitavelmente chegaremos a um ponto de virada em nosso processo de crescimento. Então, finalmente descobriremos que o centro da nossa força está dentro de nós, e é nesse momento que perceberemos que somos capazes de sobreviver a qualquer tormenta.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot destaca: Ninguém pode permanecer imaturo e inconsequente por toda a vida, mas é muito mais fácil lidar com questões delicadas quando somos mais maduros e serenos. E como isso não se compra em lojas, adquirimos esse equilíbrio progressivamente ao longo da vida, durante nossa jornada.

Texto com informações do site Selfie PT